سياسة | دولي | الولايات المتحدة

عضو بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر

منذ 56 دقيقة

حجم الخط
1

واشنطن: قال النائب غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إنه طلب من وزارة الخارجية الأمريكية “تعليق” جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.

وتابع في بيان نشره على منصة إكس، تويتر سابقا “يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحافيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول غياث الاغبر:
    سبتمبر 29, 2023 الساعة 5:44 م

    مصر اهم دولة للولايات المتحدة بعد إسراءيل.
    فلا تفرط بها من أجل تصريح لناءب.

    رد

أخبار ذات صلة

مينينديز أبلغ ديمقراطيين بمجلس الشيوخ بأنه لن يستقيل
منذ 22 ساعة
شومر: مينينديز يتدنى كثيرا عن مستوى أعضاء مجلس الشيوخ
27 - سبتمبر - 2023
القبض على رجل الأعمال المصري وائل حنا المتهم في قضية السيناتور مينينديز.. والاتهامات تدفع الكونغرس لإعادة النظر في مساعدات عسكرية للقاهرة
26 - سبتمبر - 2023
السيناتور الأمريكي مينينديز ينفي تلقي رشى لمساعدة الحكومة المصرية ويتعهد بالبقاء في الكونغرس
25 - سبتمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية