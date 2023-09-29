عضو بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي يطالب بتعليق مساعدات عسكرية لمصر

واشنطن: قال النائب غريغوري ميكس، العضو الديمقراطي البارز بلجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، إنه طلب من وزارة الخارجية الأمريكية “تعليق” جزء من التمويل العسكري الأمريكي لمصر المرتبط بمعايير حقوق الإنسان.

وتابع في بيان نشره على منصة إكس، تويتر سابقا “يحتاج الكونغرس إلى مزيد من التوضيح من وزارة الخارجية بشأن كيفية تناول المخاوف المتعلقة بمعاملة المعتقلين السياسيين، والصحافيين، فضلا عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”.

(رويترز)