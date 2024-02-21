عضو بمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي: مؤشرات أولية على اتفاق جديد بخصوص الرهائن

القدس المحتلة: صرح بيني غانتس عضو مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأن هناك “مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم” بشأن اتفاق جديد لإطلاق سراح الرهائن من غزة في ظل محادثات إقليمية للتوصل إلى هدنة في الحرب.

وقال غانتس في إفادة صحافية بثها التلفزيون “هناك محاولات مستمرة للدفع نحو اتفاق جديد بخصوص الرهائن، وهناك مؤشرات أولية واعدة على إحراز تقدم محتمل… لن نتوقف عن البحث عن طريقة ولن نفوت أي فرصة لإعادة بناتنا وأبنائنا إلى الوطن”.

لكنه ذكر أنه بدون التوصل إلى اتفاق جديد، سيواصل الجيش الإسرائيلي القتال في غزة حتى خلال شهر رمضان.

وأضاف “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن، سنواصل العمليات خلال شهر رمضان أيضا”.

(رويترز)