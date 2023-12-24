وفد من حركة الجهاد يصل القاهرة.. وسامح شكري يطالب بالتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

القاهرة- “القدس العربي”:

وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي إلى مصر برئاسة زياد نخالة الأمين العام للحركة وذلك للتباحث حول الأوضاع الحالية في قطاع غزة.

وقالت مصادر لـ”القدس العربي” إن الوفد سيلتقي اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصري، للتباحث حول سبل وقف العدوان وصفقة تبادل أسرى، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين إلى مدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع.

وكان المكتب الإعلامي للحركة نقل في وقت سابق عن النخالة قوله: سنذهب إلى القاهرة برؤية واضحة؛ وهي وقف العدوان، وانسحاب قوات العدو من قطاع غزة، وإعادة الإعمار.

وأكد أن تبادل الأسرى يجري عبر مبدأ الكل مقابل الكل، ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلاً بقواه السياسية، وعلى رأسها حركة حماس.

وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت 8 أيام في أواخر نوفمبر، أطلق فيها سراح 80 من محتجزي الاحتلال الإسرائيلي مقابل 240 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره البرتغالي جواو كرافينيو، تناول تطورات الأوضاع في غزة، والجهود الدولية اللازمة لوقف الحرب واحتواء تداعياتها.

وقال شكري إن الوضع الإنساني الكارثي اليوم في غزة يحتم كذلك على الأطراف الدولية تسمية الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمسمياتها الصحيحة، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس.

وشدد على ضرورة رفض ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتمثلة في سياسات العقاب الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من استهداف وحصار وتهجير قسري وتدمير كامل لمنظومة الخدمات الأساسية في القطاع.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن مناقشات الوزيرين امتدت كذلك لتشمل الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأضاف أن شكري حذر من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعياً لضرورة اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية.