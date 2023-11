عضو في الكونغرس تطالب بوقف إطلاق نار تام في غزة بدل “هدنة إنسانية”- (فيديو)

أنقرة: دعت كوري بوش، عضو الكونغرس الأمريكي إلى وقف إطلاق نار “تام” بدل “هدنة إنسانية” في قطاع غزة المحاصرة والتي تتواصل الهجمات الإسرائيلية عليها منذ أكثر من شهر.

بوش وفي مقطع مصور نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، الجمعة، انتقدت السماح بـ”هدنة إنسانية” لـ4 ساعات فقط يومياً في غزة، متسائلة: “أي معاناة عقلية هذه وأنت تعرف ما الذي سيحصل بعد مضي الساعات الـ4 هذه؟”.

وخاطبت بوش “الجهات التي قررت السماح بهدنة إنسانية لـ4 ساعات يومياً” بالقول: نحن لا نريد هدنة لـ4 أو 16 أو 22 ساعة، بل نطالب بوقف إطلاق نار تام.

وفجر 7 أكتوبر أطلقت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

Let me be clear—we don’t need a “humanitarian pause”, we need a #CeasefireNow. pic.twitter.com/HEAHHWv9ln

