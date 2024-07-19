عضو في مجلس محافظي المركزي الأوروبي يحذر من قطع تعهدات مسبقة بشأن نتائج الاجتماع المقبل للبنك

تالين – د ب أ: صرح ماديس مولر، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، بأنه لا ينبغي على البنك قطع تعهدات مسبقة بشأن نتائج اجتماعه المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن محافظ البنك المركزي في إستونيا قوله: «أعتقد أنه إذا كان الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك سوف يعقد في أيلول/سبتمبر، من المهم عدم تقديم أي وعود بشكل مسبق»، مضيفا أنه من الصعب تحديد عدد مرات خفض أسعار الفائدة الذي يمكن القيام به خلال عام .2024

وذكر مولر في مقابلة مع شبكة «أريبايف» الإذاعية المحلية في إستونيا: «إذا نظرت إلى توقعات الأسواق المالية بشأن أسعار الفائدة، فمن المتوقع فعلا إجراء خفض واحد على الأقل، ولكني شخصيا لن أدلي بأي تعقيب».

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه مع استمرار الضغوط التضخمية، أصبح المسؤولون في البنك أقل ثقة في أن خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجاري هو إجراء واقعي، ولا يريدون أن يفترض المستثمرون أن هذه الخطوة في ايلول/سبتمبر المقبل هي مسألة محسومة بالفعل.

وقال مولر: «نعرف أن هناك تقلبات بشأن نمو أسعار المستهلك»، موضحا أن «تضخم أسعار الخدمات بنسبة 4% ونمو الأجور بنسبة 5% «لا يتماشيان مع نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2%».

وأضاف: «اعتقد أن من الواقعي خلال الشهور الـ12 المقبلة أن يواصل التضخم مسار التباطؤ».

وأعلن البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة في منطقة اليورو حيث سيبقى سعر الفائدة الرئيسي الذي تدفعه البنوك على الأموال التي تقترضها من البنك عند 25ر4%، فيما سيبقى سعر الفائدة الذي تحصل عليه البنوك عن ودائعها لدى البنك عند 75ر3% دون تغيير.