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عضو في هيئة الاتصال التونسية: راسلنا سعيّد حول المرسوم 54 فتم إيقاف عملنا

5 - يناير - 2024

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تونس – “القدس العربي”: قال عضو في هيئة الاتصال السمعي والبصري (الهايكا) في تونس إن أعضاء الهيئة تلقوا إشعارا من الحكومة يقضي بإيقاف عملهم وأجورهم، عقب قيام الهيئة بمخاطبة الرئيس قيس سعيد حول المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

واستنكر هشام السنوسي، عضو “الهايكا”، تدخل الحكومة في عمل الهيئة، رغم أنها هيئة دستورية مستقلة، ومحاولة منعها من مخاطبة الرئيس قيس سعيد لتبليغه موقفها من المرسوم 54 المثير للجدل، فضلا عن سجن الصحفيين وإصلاح الإعلام.

وأشار، في تصريح إذاعي، إلى أن الهيئة اضطرت، أمام هذه الضغوط، إلى استخدام البريد العادي لإيصال موقفها للرئيس سعيد، وهو ما دفع الحكومة لإبلاغها بإيقاف عمل أعضائها وحرمانهم من أجورهم.

وأكد أن “ليس من حق رئيس الحكومة التدخل بهذا الشكل السافر في الهايكا لأنها هيئة عليا مستقلة ينظمها قانون ولا يمثل رئيس الحكومة مرجعا بالنسبة لها”، مشيرا إلى أن “أعضاء الهيئة لن يصمتوا وسيطعنون في القرار الحكومي، ذلك بمعارضته أمام القضاء وفق الأصول القانونية”.

وأضاف “المشكلة ليست في الأجور، بل في تعطيل عمل المجلس (الهيئة) دون إرساء آخر بديل. كما أن هناك خشية بالعودة الى المربع الأول المتمثل في وزارة إعلام أو تحويل الهيئة الى مجرد إدارة تابعة للسلطة التنفيذية”.

وكانت منظمات تونسية عدة -بينها نقابة الصحفيين واتحاد الشغل- طالبت في مناسبات عدة بإسقاط المرسوم الرئاسي رقم 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، على اعتبار أنه يهدد حرية التعبير في البلاد.

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