عضو كنيست سابق يصف الرضع في غزة بالأعداء ويدعو للتخلص منهم

القدس: دعا عضو كنيست سابق من حزب “الليكود”، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى التخلص من الأطفال والرضع الفلسطينيين بقطاع غزة، واصفا إياهم بـ”الأعداء”.
وقال زعيم حزب “زيهوت” اليميني المتطرف موشيه فيغلين، في حديث للقناة “14” اليمينية الإسرائيلية، الثلاثاء: “كل طفل، كل طفل رضيع في غزة هو عدو”، وفق تعبيره.
وأضاف زاعما: “كل طفل تقدمون له الحليب الآن سيذبح أطفالكم بعد خمسة عشر عاما، غزة بحاجة إلى احتلال واستيطان”.
وتابع فيغلين محرضا: “كل طفل في غزة هو عدو. علينا احتلال غزة واستيطانها، حتى لا يبقى فيها طفل واحد من غزة. لا يوجد نصر آخر”.
(الأناضول)
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الموقف المتطرف من هذا العضو في الكنيست يجعلنا نفهم جدوى نبوءة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال عن آخر الزمان: خير رباطكم عسقلان. والمعلوم أن غزة من عسقلان إقليم واحد
عوضا عن إظهار الجانب الانساني نجد الحرص على قتل الأطفال العزل بينما العربي الجاهلي قبل الإسلام عندما يبارزك بالسيف ويسقط عنك سيفك يتوقف عن المبارزة فإما أن يعطيك سيفا هبة لاستمرار المبارزة أو ينصرف عنك. هكذا هي المروءة العربية
قتلة الأطفال والرضع! يالكم من فاشيين وماطرفين وأعداء للإنسانية. وماذا بقي لذيكم من تطرف وانتقام وحقد ضد الشعب الفلسطيني ليظهر! نتنياهو المجرم الفاشي الفاسد سيقودكم إلى الخراب. ولكم الله ياشعب فلسطين.