عضو كنيست سابق يصف الرضع في غزة بالأعداء ويدعو للتخلص منهم

القدس: دعا عضو كنيست سابق من حزب “الليكود”، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى التخلص من الأطفال والرضع الفلسطينيين بقطاع غزة، واصفا إياهم بـ”الأعداء”.

وقال زعيم حزب “زيهوت” اليميني المتطرف موشيه فيغلين، في حديث للقناة “14” اليمينية الإسرائيلية، الثلاثاء: “كل طفل، كل طفل رضيع في غزة هو عدو”، وفق تعبيره.

وأضاف زاعما: “كل طفل تقدمون له الحليب الآن سيذبح أطفالكم بعد خمسة عشر عاما، غزة بحاجة إلى احتلال واستيطان”.

وتابع فيغلين محرضا: “كل طفل في غزة هو عدو. علينا احتلال غزة واستيطانها، حتى لا يبقى فيها طفل واحد من غزة. لا يوجد نصر آخر”.

(الأناضول)