عضو كنيست يقتحم غرفة منفذ عملية “غفعات أساف” بالمستشفى ويتوعده بالقتل

“القدس العربي”: اقتحم عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت، غرفة في مستشفى بالقدس يرقد فيها منفذ عملية الدهس، التي وقعت الأربعاء، وسط الضفة الغربية المحتلة، وتوعد بقتله.

وسوكوت نائب عن حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأظهر مقطع فيديو سوكوت وهو يقتحم الغرفة التي يرقد فيها هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله (58 عاما) في مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس المحتلة، قائلا له “سوف نحرص على أن تقتلك دولة إسرائيل. سنمرر قانونا يقتلك”.

عضو الكنيست الإسرائيلي تسفي سوكوت هاجم غرفة سائق الشاحنة الذي دهس جندياً وقتله بالقرب من رام الله .

وقال له “سنتأكد من أن إسرائيل سوف تعدمك ” https://t.co/DWznJUGPy7 pic.twitter.com/Yh1rpi6SyP — Tamer | تامر (@tamerqdh) September 11, 2024

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال الجيش في بيان إن جنديا برتبة رقيب قُتل خلال عملية الدهس التي نُفذت بصهريج غاز عند مفترق مستوطنة “غفعات أساف” قرب رام الله.

وأصيب منفذ العملية بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي.