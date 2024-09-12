سياسة | دولي

عضو كنيست يقتحم غرفة منفذ عملية “غفعات أساف” بالمستشفى ويتوعده بالقتل

12 - سبتمبر - 2024

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“القدس العربي”: اقتحم عضو الكنيست المتطرف تسفي سوكوت، غرفة في مستشفى بالقدس يرقد فيها منفذ عملية الدهس، التي وقعت الأربعاء، وسط الضفة الغربية المحتلة، وتوعد بقتله.

وسوكوت نائب عن حزب “عوتسما يهوديت” (القوة اليهودية) برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وأظهر مقطع فيديو سوكوت وهو يقتحم الغرفة التي يرقد فيها هايل عيسى عبد الجابر ضيف الله (58 عاما) في مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس المحتلة، قائلا له “سوف نحرص على أن تقتلك دولة إسرائيل. سنمرر قانونا يقتلك”.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال الجيش في بيان إن جنديا برتبة رقيب قُتل خلال عملية الدهس التي نُفذت بصهريج غاز عند مفترق مستوطنة “غفعات أساف” قرب رام الله.

وأصيب منفذ العملية بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي.

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  1. يقول الكروي داود النرويج:
    سبتمبر 12, 2024 الساعة 4:49 م

    قتلانا بالجنة ’, وقتلاكم بالنار !!
    ولا حول ولا قوة الا بالله

    رد

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