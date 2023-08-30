عطاف في أول تعليق رسمي على رفض انضمام الجزائر للمجموعة: “بريكس ظاهرة عابرة” ـ (فيديو)

لندن ـ “القدس العربي”:

في أول تعليق رسمي للجزائر بعد رفض انضمامها لمجموعة “بريكس”، قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء “إن دول بريكس هي دول صديقة وحليفة لبلاده وأن الهدف من طلب الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، هو القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسية الخارجية للجزائر”.

وأضاف في مؤتمر صحافي، أمس، “أن الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا، للدفاع عن مبادئها، وهو إطار “بريكس”. ولكنها ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع هؤلاء الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الانحياز ومجموعة السبعة. وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحركنا فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة”.

وأكد عطاف أن الرئيس عبد المجيد تبون “قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى وآسيا فالمستقبل هناك”، مضيفا أن ملف بريكس “ظاهرة عابرة و الأساس لا يزال قائما و الخيارات الكبرى لازالت قائمة و أطر الحفاظ عليها لا زالت قائمة”.

وتابع في نفس السياق: “البريكس لم يغير شيئا في هذه التوجهات وفي قدرتنا على الدفاع عن مصالحنا، في إطار التوجه الجديد الذي قرره رئيس الجمهورية”.

وأكد أن الجزائر كانت تسعى للانضمام لمجموعة “بريكس” من أجل اضافة إطار آخر لأطر انتشار سياستها الخارجية وأنها ورغم عدم انضمامها للمجموعة “ماضية في خياراتها”.

وقال: “الجزائر التي تدافع عن مبدأ تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وإعادة روح التعاون المتعدد الأطراف ستواصل الدفاع عن خياراتها مع حلفائها في مجموعة البريكس في أطر أخرى على غرار مجلس الأمن الأممي ومجموعة 77 وحركة دول عدم الانحياز”.

واعتبر وزير الخارجية أنه لا يجب أن ينظر لعدم الانضمام كخسارة في مباراة، حيث إن “الجزائر لازالت لها كل الاطر الكافية للدفاع عن مصالحها الدبلوماسية والسياسية والاستراتيجية و الاقتصادية و خصوصا نحو التوجه الجديد نحو آسيا الوسطى و آسيا”.

و من بين هذه الأطر و الخيارات، أشار عطاف إلى بنك التنمية الجديد لـ”بريكس” و الدخول في منظمة شنغهاي للتعاون. وكشف عن معلومة قال إن الجزائريين لا يعرفونها وهي مساهمتها في رأسمال بنك شنغهاي للاستثمار في الهياكل القاعدية.

ولم تصوت الدول الخمس المؤسسة لمجموعة “بريكس” (الصين، الهند، روسيا، البرازيل وجنوب إفريقيا) لانضمام الجزائر خلال فعاليات قمتها بجوهانسبورج الخميس الماضي، فيما دعت ست دول أخرى للانضمام للمجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، والأرجنتين.

وخلّف عدم اختيار الجزائر لتكون عضوا في منظمة بريكس، ردود فعل كثيرة في البلاد، بعضها عبّرت عن خيبة أمل بعد الرهان الكبير على دخول هذا التكتل وأخرى تساءلت عن المعايير المعتمدة في ظل أن بعض الدول التي قبلت لا تملك اقتصادا أقوى من الجزائر.