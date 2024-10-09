عطاف في سنوية طوفان الأقصى: ستبقى الجزائر تقدم المبادرة تلو المبادرة لوقف العدوان الصهيوني- (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمام السفراء المعتمدين في البلاد، أن الجزائر ستواصل الاضطلاع بدورها في مجلس الأمن من أجل نصرة القضية الفلسطينية ووقف العدوان الصهيوني على كل الأراضي العربية، مبرزا أن غياب الرادع غذّى في نفس المحتل الشعور بالتجبر والغطرسة.

وقال عطاف في كلمته بمناسبة إحياء يوم الدبلوماسية الجزائرية، الذي يصادف تاريخ انضمام الجزائر إلى منظمة الأمم المتحدة في 8 أكتوبر 1962، “لقد شاءت الأقدار أن تنضم الجزائر لمجلس الأمن في ظل هذه الأوضاع المأساوية بالنسبة للشعب الفلسطيني في جميع أراضيه المحتلة، وبالنسبة لبقية أشقائنا في دول الجوار الفلسطيني”. ولهذا وجّه الرئيس عبد المجيد تبون، حسبه، “تعليمات صارمة بأن تجعل الجزائر من نصرة القضية الفلسطينية ومن التصدي للجرائم الصهيونية في المنطقة شغلها الشاغل، وأولوية أولوياتها، ومبلغ جميع تحركاتها، منذ بداية عهدتها بالمجلس مطلع العام الجاري”.

وأبرز الوزير أن “الجزائر ستبقى تطالب بعقد الاجتماع تلو الاجتماع، واتخاذ المبادرة تلو المبادرة، وطرح الفكرة تلو الفكرة، لأنه لا مناص من اضطلاع مجلس الأمن، وكذا الجمعية العامة، بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه كافة دول وشعوب المنطقة التي تطالها يد العدوان الصهيوني”.

وبلغة متحسرة، قال عطاف إن “حرب الإبادة المفروضة على الشعب الفلسطيني في غزة أغلقت بالأمس عامها الأول بالتمام والكمال، والمجتمع الدولي المتعاطف في غالبيته العظمى مع الشعب الفلسطيني لا يجد سبيلاً لإنصاف هذا الشعب المظلوم، وهذا الشعب المقهور وهذا الشعب المستضعف”، مشيرا إلى مواقف القوى الدولية القادرة على التأثير على مجرى هذا الصراع، والتي “تتراوح بين من يقف وراء الاحتلال داعماً ومؤازراً بالمال والسلاح، دون أي حدود، وبين من يتفهم ويبرر ويعلل ويدافع عن الإجرام الإسرائيلي، دون أي قيود”.

وأضاف يقول: “ما كان لوضع كهذا إلا أن يسهم بصفة مباشرة في تواصل وتفاقم وامتداد حرب الإبادة إلى الضفة الغربية، وسط تصعيد صهيوني محموم لم يسلم منه أحد في المنطقة: لا في سوريا، ولا في لبنان، ولا في اليمن، ولا في إيران”، مردفًا: “ما كان لوضع كهذا إلا أن يغذي في نفس المحتل الصهيوني التجبر والتسلط والتغطرس، وهو يعيث في المنطقة إجرامًا وفسادًا وطغيانًا، متى شاء، وأينما شاء، وكيفما شاء، دون أن يلقى أي مانع أو رادع أو وازع”.

وأكد وزير الخارجية أن “ما كنا نخشاه من غزة أخرى بعد غزة، يحدث اليوم في لبنان الشقيق، حتى تشابهت واختلطت علينا الصور، وما عدنا نميز غزة من لبنان، ولبنان من غزة”. فضلاً عن كل هذا- يضيف الوزير- “تبقى أنظار المجموعة الدولية موجهة صوب إيران، تحسبًا لتوسع رقعة الإجرام الصهيوني ونشوب صراع إقليمي شامل ومفتوح على كافة الاحتمالات والعواقب غير المحسوبة”.

والأخطر من كل هذا وذاك- وفق عطاف- “أن البعض صار يستكين لقبول هذا الواقع المجحف والخضوع له، وكأنه أمر محتوم لا يملك أمامه غير التعبير عن القلق، حين تغيب الشجاعة والإرادة للإدانة والشجب والاستنكار”، مؤكدًا أنه “حتى أولئك الذين انتهى بهم المطاف مؤخرًا بإدراك حقيقة الاحتلال الصهيوني وفظاعته وخطورة مآربه، صاروا هدفًا لاستفزازاته وتهجماته مقابل القليل والبسيط والمتواضع مما تجرؤوا على التعبير عنه”.

من جانب آخر، وفي موضوع الصحراء الغربية، أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة اعترفت بـ”حقوق الشعب الصحراوي، ونسفت المحاولات اليائسة لطمس حقائق قضية الصحراء الغربية”. ولفت إلى أن “القرارات التي أصدرتها المحكمة تثبت أن الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار، وأن الشعب الصحراوي يمتلك حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره”.

كما شدد على أن “الحل الوحيد لهذه القضية يجب أن يأتي من خلال مفاوضات مباشرة بين جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية، بصفتها الطرف القائم بالاحتلال”. وأكد أن الصفقات التجارية والمصالح مع المغرب لا يمكن أن تكون مبررًا لتجاهل الحقائق القانونية والشرعية الدولية.

وعن موضوع العلاقة مع أوربا، قال عطاف أن “الجزائر تواصل مساعيها لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جوارها المتوسطي ومع الاتحاد الأوروبي”، موضحا أن هذه الشراكة يجب أن “تتوافق تماماً مع مبدأ توازن مصالح الطرفين وتدعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا دون أي قيود أو شروط أو عوائق”.

وأبرز الوزير أن الشراكة يجب أن تتجاوز “منطق الربح التجاري الفوري” لتندرج في تصور استراتيجي أوسع قوامه التنمية المستدامة. وذكر بما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، بشأن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة التوازن في هذا الاتفاق بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجديد للجزائر.

ولفت إلى أن الدبلوماسية “ستواصل تعزيز علاقاتها مع شركائها وأشقائها، والعمل على مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي. كما شدد على أن هذه التحديات تتطلب التعاون الجماعي، وأكد أن الجزائر ستكون طرفاً فاعلاً في هذا الجهد”.