عطاف وسيجورنيه يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.. والخارجية الجزائرية تتهم إسرائيل بعرقلة إجلاء الرعايا والجرحى

الجزائر- “القدس العربي”:

أثار اقتحام مستشفى الشفاء في غزة والاستعداد لاجتياح رفح، ردود فعل مستنكرة في الجزائر، بينما تتوالى الجهود الدبلوماسية لمحاولة وقف مسلسل العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني. في غضون ذلك، تستمر إسرائيل في عرقلة جهود إجلاء الرعايا الجزائريين في القطاع والجرحى الذين التزمت بعلاجهم البلاد.

ووفق ما كشفت عنه الخارجية الجزائرية، أجرى الوزير أحمد عطاف، محادثات عبر الهاتف مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية فرنسا، ستيفان سيجورني. وبعد أن استعرض الوزيران “واقع العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها، وكذا تحضيرات الاستحقاقات رفيعة المستوى المقبلة”، تناولا، بشكل معمق المباحثات الجارية على مستوى مجلس الأمن الأممي بشأن القضية الفلسطينية بشكل عام، وعلى وجه الخصوص المأساة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على “ضرورة تحرك مجلس الأمن للمساهمة في معالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وإقرار وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار دون مزيد من التأخير”. كما أكدا على “ضرورة إعادة بعث مسار السلام بغية تحقيق تسوية عادلة ودائمة ونهائية للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”، حسب بيان الوزارة. ويأتي ذلك بعد أيام من مكالمة هاتفية، عبّر فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية، عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة.

وفي جانب آخر من المأساة الإنسانية في غزة، كشفت الخارجية الجزائرية للمرة الأولى أسباب عدم إجلاء الرعايا الجزائريين في القطاع وكذلك الجرحى الذين وعدت بعلاجهم في مستشفيات البلاد.

وقالت ردا على سؤال وجهه النائب عبد السلام بشاغا أن مصالح الوزارة باشرت منذ اللحظة الأولى بتعليمات من الرئيس عبد المجيد تبون، باتخاذ جميع التدابير بالتنسيق مع سفارتنا بالقاهرة وجميع المؤسسات الوطنية المعنية للتحضير لعملية إجلاء المواطنين الجزائريين من قطاع غزة.

وذكرت أن “مصالح دائرتنا الوزارية، قامت بمشاركة سفارتنا في القاهرة بعملية إحصاء لأفراد جاليتنا المقيمة بغزة ووضع مخطط لإجلائهم، حيث بذلت مساع حثيثة مع السلطات المصرية بغرض الحصول على مساعدتها في تنفيذ عملية الإجلاء”، غير أن العملية بمجملها “تبقى مرهونة بالحصول على إذن السلطات المصرية التي تبقى بدورها معلقة بالموافقة المسبقة والإلزامية من طرف المحتل الصهيوني الذي ترفض بلادنا الاعتراف به والتعامل معه كأمر واقع، وهو ما عقد عملية الإجلاء”، وفق الخارجية.

وأضاف في ردها: “بالرغم من هذه الصعوبات، تواصل مصالح الخارجية، جهودها الحثيثة من أجل التوصل إلى ترتيبات لإنجاح عملية الإجلاء في أحسن الظروف، من خلال التنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

أما بشأن ملف التكفل بالجرحى الفلسطينيين الذين وعدت الجزائر بالتكفل بـ400 منهم، فذكرت الخارجية الجزائرية أن “مصالح سفارتنا في القاهرة قامت بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني من أجل تجسيد عملية إجلائهم والتكفل الصحي بهم بعد ضبط قوائمهم”.

وأبرزت أن نجاح هذه العملية، اصطدم مرة أخرى بصعوبة الحصول على تراخيص الخروج على مستوى معبر رفح. ولتجاوز ذلك،، قالت الخارجية إنه تم اتخاذ قرار بالتكفل بالجرحى الفلسطينيين المتواجدين في المستشفيات المصرية. وتم بهذا الصدد، إنهاء الإجراءات والترتيبات العملية الإجلاء زهاء مائة (100) طفل فلسطيني جريح وبعض الأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية.

وكانت الجزائر قد استقبلت لحد الآن 5 أطفال فلسطينيين يعانون من جروح بليغة، حيث تم نقلهم على مرحلتين بطائرات خاصة سخرت من أجل إجلائهم، وهم حاليا تحت العناية الطبية، وذلك من أصل 400 اتخذ قرار التكفل بهم.

وبخصوص التطورات الميدانية في غزة، قوبلت عملية اقتحام مستشفى الشفاء من جديد بالاستنكار الشديد. ووصف حزب العمال الجزائري في بيان له هذه العملية بالخطوة النوعية نوعية في عملية الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر الحزب أنه منذ 48 ساعة، وسكان غزة يتعرضون لإبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فبينما أوقع القصف أكثر من 120 ألف ضحية، من بينهم أكثر من 35 ألف شهيد، 70 بالمائة منهم نساء وأطفال، فإن المجاعة التي أقرها الكيان الإرهابي هي سلاح أكثر فتكا، فيما ستخلف آثارا على الناجين لعقود لاحقة.

وفي الواقع، يقول الحزب إن اجتياح رفح المستمر منذ يومين، مع قصف مكثف واغتيالات واعتقالات جماعية يأتي لإجبار المليون ونصف المليون نازح وسكان على الرحيل وقبول التهجير تحت طائلة الإبادة الكاملة. وأضاف “من بإمكانه الادعاء بأن ما يحدث ليس محرقة مدبرة، منظمة ومنفذة بدعم من الحكومة الأمريكية وكل الحكومات التي لم تتوقف عن إرسال الأسلحة إلى الكيان البربري؟ لا يمكن لتحركات هذه الحكومات ومساعداتها الغذائية الزائفة أن تغلّط أحد”.

وأمام هذا الوضع، دعا الحزب السلطات الجزائرية لأن تفتح أفقا إيجابيا وتستخدم كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والمادية للمساهمة في إنقاذ الشعب الفلسطيني. وذكر أن “التاريخ سيحكم على كل دولة وعلى كل شعب انطلاقا من المواقف والمبادرات التي تمت ترجمتها فعليا لانقاذ الشعب الفلسطيني ومن خلاله الإنسانية جمعاء”.