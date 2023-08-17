عطاف يؤكد أن إدارة بايدن لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.. ويعلق على دعوات في الكونغرس لفرض عقوبات على الجزائر

الجزائر- “القدس العربي”:

أبدى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف “رضاه” على الموقف الذي تعلنه الولايات المتحدة من قضية الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ابتعدت عن قرار دونالد ترامب الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على هذه المنطقة.

وأوضح عطاف في حوار مع موقع “المونيتور” الأمريكي، أنه “راضٍ للغاية” عن سياسة إدارة بايدن تجاه الصحراء الغربية، مؤكدا في حديثه الذي أعقب مشاوراته مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن ومسؤولين أمريكيين كبار الأسبوع الماضي، أن تصريحات إدارة بايدن الأخيرة تشير إلى موقف أكثر تفضيلاً مما كان عليه في عهد ترامب.

وأبرز عطاف أن “إدارة بايدن لم تؤيد على الإطلاق قرار ترامب، بل على العكس من ذلك، فهم يبتعدون صراحة عن الموقف الذي عبّر عنه الرئيس الأمريكي السابق”.

عطاف أكد أنه “راضٍ للغاية” عن سياسة إدارة بايدن تجاه الصحراء الغربية، التي لم تؤيد قرار ترامب الذي اعترف فيه بسيادة المغرب على هذه المنطقة

وبحسب الموقع، فإن إدارة بايدن تبنّت حلا وسطا، فهي لم تنقض إعلان ترامب كما كانت تأمل الجزائر، ولم تلتزم بتعهد الرئيس الأمريكي السابق، للمغرب بفتح قنصلية في الصحراء الغربية. والمعروف أن الجزائر تدعم خيار تقرير المصير في الصحراء الغربية عبر إجراء استفتاء تحت إشراف أممي وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وسعياً منها وراء موقف أكثر حيادية، أبرز الموقع أن إدارة بايدن أشارت إلى مقترح المغرب بمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً محدوداً تحت سيادتها، باعتباره “أحد الأساليب العديدة المحتملة” لحل النزاع، وهي لغة تتنصل من إعلان إدارة ترامب أن خطة الحكم الذاتي المغربية كانت “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع”.

وفي هذه النقطة، أكد عطاف أن البيان الأمريكي الصادر بعد المشاورات، أكد فيه بلينكن دعمه الكامل لعمل المبعوث الأممي للصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، من خلال التشاور المكثف مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى حل سياسي. وعقّب وزير الخارجية الجزائري على ذلك بالقول: “هذا يعني أنك لا تعترف بأن الأرض مغربية. إذا كنت تعترف بذلك، فلن تطلب جهدا إضافيا لإيجاد الحل”.

وأضاف عطاف: “ما نطلبه بالفعل من هذه الإدارة هو أمر محدد للغاية، المساهمة في إحياء عملية السلام، وهذا بالضبط ما تفعله من خلال دعوات مثل هذه”.

من جانب آخر، وفي تعليق هو الأول لمسؤول رسمي جزائري على دعوات في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة الجزائر بسبب مشترياتها من السلاح الروسي، قال عطاف إن العلاقة بين الجزائر وموسكو تعود إلى مرحلة الاستقلال، ولا يمكن التنازل عن تأمين الحاجيات الدفاعية التي نقتنيها من روسيا.

وفي أيلول/ سبتمبر 2022، قاد السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، حملة لمعاقبة الجزائر بسبب مشترياتها من السلاح الروسي، الذي قال إن عوائده تذهب لتمويل بوتين في حربه ضد أوكرانيا. وظهرت بعد ذلك نداءات شبيهة من قوى ضغط في الكونغرس، لكنها لم تؤد إلى قرار في هذا الاتجاه من جانب السلطات الأمريكية.

عطاف: العلاقة بين الجزائر وموسكو تعود إلى مرحلة الاستقلال، ولا يمكن التنازل عن تأمين الحاجيات الدفاعية التي نقتنيها من روسيا

وأضاف عطاف: “يفهم أصدقاؤنا الأمريكيون العلاقة التي كانت قائمة منذ 60 عاما، فنحن نشتري معدات عسكرية من روسيا منذ ذلك الوقت، ولا يمكن إلغاؤها على الفور”.

وأبرز أن “احتياجاتنا الأساسية لمتطلباتنا الأمنية والدفاعية، لا يمكننا التنازل عنها، ولا أعتقد أن أي دولة بحاجة للمزيد من المعدات العسكرية الروسية، تتوقف عن ذلك لمجرد العقوبات”.

وتابع: “إن الحوار حول قضايا الدفاع والأمن وتنويع معداتنا العسكرية يتم التعامل معه بهدوء شديد مع شركائنا الأمريكيين، وهو يسير بشكل طبيعي”.

ورغم وجود الكثير من نقاط التباين بين الجزائر والولايات المتحدة بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، والموقف من النظام السوري، وقضية تايوان والصين، قال عطاف إنه لا يمكنه “تخيل الجوهر الذي اكتسبته هذه العلاقات خلال العامين الماضيين من حيث الحوار السياسي”.

وأبرز أن “العلاقات الأمريكية الجزائرية توجد في نقطة تحول، ونحن نعمل على تقوية الصداقة الجزائرية الأمريكية”. ولفت إلى وجود شركات نفط وغاز أمريكية في الجزائر كمؤشر على تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة. وكان قبل ذلك، قد تحدث عن اتفاق مع شركة “أكسيدنتال” وآخر مع شركتيْ “إكسون موبيل” و”شيفرون” قيد الإتمام في مجال التنقيب.

وأكد أن “الجزائر تكسب ليس فقط في أعين الإدارة، ولكن أيضا في عيون مجتمع الأعمال الأمريكي”، وهذه أفضل إشارة يمكن الحصول عليها، وفق قوله.

ودافع عطاف عن الموقف الجزائري ضد الضغوط الغربية فيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية. وشدد على أن الجزائر التي ستشغل مقعدا غير دائم في مجلس الأمن عام 2024 ، تدعم “حلا سياسيا داخل الأمم المتحدة”.

عطاف: حل مشكلة الانقلاب في النيجر من خلال التدخل العسكري هو خيار صعب للغاية، ونجاحه بعيد كل البعد عن التحقق

كما أعاد التذكير بمبادرة الوساطة الجزائرية، قائلا: “لا أحد يقترح شيئا ملموسا للتعامل مع الأزمة الأوكرانية سياسيا، على الأقل فيما يتعلق بنا عرضنا الوساطة.. قبلت روسيا عرضنا بسهولة. وما زلنا نعمل على إقناع أوكرانيا بالرد على ذلك. إنهم ليسوا في مزاج الدخول بمفاوضات، ما لم يكن ذلك مبنيا على رؤيتهم الخاصة للحل”.

وبخصوص الوضع في النيجر، جدد عطاف إدانة الانقلاب والدعوة لإعادة النظام الدستوري والديمقراطي، وأبرز أن “حل هذه المشكلة من خلال التدخل العسكري هو خيار صعب للغاية التفكير فيه، ونجاحه بعيد كل البعد عن التحقق”.

ويعتقد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه “لا يوجد الكثير من الدول التي تدعم البعد العسكري كخيار أول، فكلنا متفقون على حقيقة أنه يجب علينا إعطاء الوقت لحل سياسي ودبلوماسي”. وحذر من “عواقب وخيمة” في حالة اندلاع صراع أوسع في النيجر، سواء من ناحية النشاط الإرهابي أو تفاقم ظاهرة الهجرة أو الخسائر الاقتصادية.