عطاف يدعو رجال الأعمال في أمريكا لاستغلال فرص الاستثمار في الجزائر.. ويوجه أنظارهم نحو الفلاحة الصحراوية

الجزائرـ “القدس العربي”:

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف رجال الأعمال في الولايات المتحدة للانفتاح على السوق الجزائرية التي تقدم حسبه مزايا ربحية كبيرة بالنظر لثروات البلاد وموقعها الذي يعد بوابة لإفريقيا، على أمل رفع وتيرة الاستثمارات الأمريكية التي تظل باعتراف السلطات الجزائرية دون المأمول.

وفي ختام جولة الحوار الاستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة في العاصمة واشنطن، التقى عطاف متعاملين اقتصاديين ورجال أعمال أمريكيين أعضاء في مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي، وقدّم لهم عرضا حول مقومات الاستثمار في الجزائر وعن محاور السياسة الجزائرية في مجال تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمؤشرات المالية والإصلاحات التي باشرها الرئيس عبد المجيد تبون والتي تظهر حسبه تحسن الوضع المالي للجزائر.

وفي كلمته التي أذاعتها الخارجية الجزائرية، ذكّر الوزير على وجه الخصوص بالترسانة القانونية الجديدة التي تم اعتمادها في عديد المجالات كالمحروقات والاستثمارات والنقد والقرض وغيرها من التشريعات قيد التحضير التي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالجزائر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وهي الإصلاحات التي أشادت بها الإدارة الأمريكية في تقرير نشر بتاريخ 26 تموز/جويلية الماضي.

وأكّد عطاف إلى جانب جهود الحكومة والتزامها بترقية بيئة صديقة للأعمال، أن الجزائر تتمتع بمزايا فريدة يوفرها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعل منها بوابة للوصول إلى الأسواق المجاورة في افريقيا والمنطقة العربية وأوروبا، وهي المزايا التي تم توظيفها وتعزيزها عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بلادنا مع كل من إفريقيا والاتحاد الأوروبي والعالم العربي.

وفي هذا الصدد، أشار عطاف إلى المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الجزائر لتقوية البنى التحتية التي تربطها بالدول المجاورة، من موانئ وطرقات وسكك حديدية، فضلاً عن تعزيز خدمات النقل البري والبحري والجوي. كما تناول الوزير تاريخ الشراكة الاقتصادية التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة، مبرزا أنها تمثل قصة نجاح حقيقة على مدار الأربعين عاماً الماضية.

ولكون قطاع الطاقة يمثل نصيب الأسد من الشراكة بين البلدين بنحو 90 بالمائة من الاستثمارات الأمريكية، أكد الوزير أن التعاون الجزائري-الأمريكي في هذا المجال أمامه مستقبل واعد بالنظر لما تحوز عليه الجزائر من احتياطيات من الغاز الطبيعي ومن إمكانيات هائلة في مجال الطاقات المتجددة، ولكون الولايات المتحدة قوة تكنولوجية واقتصادية.

لكن الوزير شدد في الوقت ذاته على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وعدم الاقتصار على الطاقة، لاسيما ما يتعلق باستغلال الموارد الأخرى التي تحوز عليها الجزائر مثل الفولاذ والزنك والفوسفات وغيرها من الموارد النادرة.

ووجّه عطاف أنظار الأمريكان نحو قطاع الفلاحة الذي يمثل فرصة غير مستغلة للمستثمرين على وجه التحديد في الجزء الجنوبي من البلاد، حيث تسعى الدولة الجزائرية لتوفير 3 ملايين هكتار جاهزة للاستثمار على نطاق واسع، داعيا رجال الأعمال الأمريكيين من للاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة وأنظمة الري ومرافق المعالجة الزراعية وكذا في تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية. وفي خلاصة كلامه، قال عطاف إن الاستثمار في الجزائر يعني الاستثمار في مستقبل واعد وفي بلد يوفر كافة شروط النجاح كشريك موثوق ومضمون.

وخلال دورة الحوار الاستراتيجي هذه، حاولت الجزائر استقطاب الاهتمام الأمريكي نحو المجال الاقتصادي. وأبرز الوزير عطاف أن هناك وتيرة جديدة في التعاون، مستشهدا بكون الشركات الأمريكية التي كانت تدخل السوق الجزائري في مجال الطاقة، كانت كلها من الدرجة الثانية أو الثالثة، في حين نشهد اليوم لأول مرة حسبه، حضور الشركات الكبرى في المحروقات في الجزائر مثل “أكسيدنتال” التي أبرم معها اتفاق في انتظار إتمام المحادثات “شفرون” و”اكسن موبيل”.

واعتبر عطاف أن ذلك دليل على المكانة التي باتت تحتلها الجزائر لدى الولايات المتحدة، إذ يقال حسبه في الولايات المتحدة إذا أردت أن تعرف اهتمام أمريكا ببلد، فتابع نشاط شركاتها النفطية.

وترغب الجزائر، وفق وزارة الطاقة الجزائري، في تطوير علاقات التعاون بين شركات الطاقة الجزائرية والأمريكية، وكذا آفاق تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ولاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والطاقات الجديدة والمتجددة، والمناجم. وسبق للسفيرة الأمريكية إليزابيت مور أوبين، أن أكدت وجود اهتمام لدى رجال الأعمال الأمريكان بفرص الاستثمار في الجزائر بعد التسهيلات الجديدة التي أقرتها الحكومة.

ويبقى الحضور الأمريكي بالسوق الجزائرية بعيدا عن الآمال، وفق الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الذي عبّر قبل مدة عن أمله في تدارك ذلك بالنظر إلى إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية التي تتيحها السوق الجزائرية. وحاليا يبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليار دولار، فيما تقدر قيمة الاستثمارات الأمريكية في الجزائر والتي تتركز في مجالات النفط والصناعات الصيدلانية وإنتاج الكهرباء والتكنولوجيات الحديثة بنحو 2.7 مليار دولار.