عطل أنظمة حاسوبية يؤثر على خدمات الكثير من شركات الطيران والاتصالات والبنوك في العالم

واشنطن: تسببت مشكلات في تعطل أنظمة حاسوبية في جميع أنحاء العالم حاليا، اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام، من بينها وكالة بلومبرغ للأنباء، أن تلك المشكلات طالت شركات طيران واتصالات ووسائل إعلام وبنوكا.

وأوقفت شركات، مثل أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وأليجنت إيرلاينز، رحلاتها بعد أقل من ساعة من إعلان مايكروسوفت أنها أصلحت عطل الخدمات السحابية الذي أثر على عدة شركات للطيران منخفض التكلفة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الأمر بوقف إقلاع الرحلات الجوية مرتبطا بانقطاع سابق للخدمة السحابية من مايكروسوفت.

وأظهر موقع داون ديتكتور المعني بتتبع توفر خدمة الإنترنت وجود انقطاعات في العديد من البنوك وشركات الاتصالات.

وفي بيان، قالت شركة CrowdStrike للأمن السيبراني، التي تسببت بشكل غير مباشر في حدوث الأزمة، إن المشكلة “ليست هجوما إلكترونيا أو حادثا أمنيا بل خلل تقني”.

ونقل بيان للشركة عن رئيسها التنفيذي جورج كورتز، قوله إن ما جرى “ليس حادثة أمنية أو هجوما إلكترونيا، تم تحديد المشكلة وعزلها وتم نشر إصلاح”.

بينما أوردت وكالة أسوشيتد برس أن هناك خللًا في “تحديث محتوى واحد لمستخدمي نظام Windows”، فيما لم يتأثر مستخدمو أنظمة التشغيل في كل من Mac وLinux.

وظهر تأثير الانقطاع على نطاق واسع وفي أماكن متباعدة، فقد أبلغت إسبانيا عن “مشكلات تقنية في الكمبيوتر” في جميع مطاراتها في حين حذرت شركة رايان إير، أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد المسافرين، الركاب من اضطرابات محتملة قالت إنها ستؤثر على “جميع شركات الطيران العاملة عبر الشبكة”. ولم تحدد طبيعة الاضطرابات.

كما أعلنت شركة إير فرانس الفرنسية الجمعة أن عملياتها الجوية تتأثر “في بعض المحطات” بسبب عطل معلوماتي واسع النطاق يطال شركات كثيرة عبر العالم.

وقالت الشركة إن الرحلات الموجودة في الجو لم تتأثر، من دون أن توضح ما هي الوجهات التي يطالها العطل. وتجرى الرحلات المغادرة والوافدة إلى مطاري شارل ديغول ورواسي الرئيسيين للوافدين إلى الألعاب الأولمبية في باريس، بشكل طبيعي على ما جاء على الموقع الإلكتروني لمجموعة “مطارات باريس” المشغلة لهما.

وفي لندن، قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن انقطاع الإنترنت العالمي يسبب مشاكل في معظم مكاتب الأطباء في جميع أنحاء إنكلترا.

وأعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه “مشاكل فنية على نطاق واسع” محذرة من احتمال إلغاء رحلات.

وأوضحت شركة غوفيا تيمسلينك ريلواي (GTR) عبر منصة اكس “نواجه راهنا مشاكل على نطاق واسع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على كامل شبكتنا”.

وقال متحدث اليوم الجمعة إن العمليات في مطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، تأثرت بمشكلات وتعطل عالمي في خدمات الإنترنت.

وتابع قائلا “التعطل له تأثير على الرحلات الجوية التي تصل وتقلع من سخيبول”، مضيفا أن من غير الواضح بعد عدد الرحلات التي تأثرت بالمشكلة.

وعُلقت رحلات في مطار براندنبورغ الألماني في برلين صباح الجمعة بسبب “مشكلة فنية” على ما أفادت متحدثة.

وقالت المتحدثة “هناك تأخير في إجراءات تسجيل الركاب وتعيّن إلغاء رحلات حتى الساعة 10,00 صباحا (08,00 ت غ)” مضيفة أن ليس باستطاعتها الإعلان عن موعد استئنافها.

وقالت ستة مصادر في قطاع النفط والغاز إن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت اليوم الجمعة.

وأفاد موقع واينت العبري بأن العطل العالمي في خوادم الكمبيوتر يتسبب باضطرابات في عمل البنوك بإسرائيل.

ونقلت هيئة البث العبرية عن وزارة الصحة قولها إن “عطلا واسع النطاق في خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم يؤثر على المستشفيات والخدمات الصحية الأخرى في البلاد”.

وأضافت الوزارة: “هذا ليس هجوما إلكترونيا، بل خلل في أحد البرامج يؤدي إلى انهيار الخوادم وأجهزة الكمبيوتر”.

ونقل موقع “واينت” عن وزارة الصحة أن العطل العالمي أثر على عمل 15 مستشفى وصندوق مرضى صحيا.

وأضاف أن المستشفيات تحولت في هذه المرحلة إلى العمل اليدوي.

كما أعلنت ثلاث شركات طيران هندية عن وجود مشاكل في أنظمة الحجوزات ناجمة عن مشاكل تقنية.

وقالت شركة “إينديغو” للطيران المنخفضة الكلفة في رسالة عبر منصة اكس “أنظمتنا تعاني راهنا من عطل مايكروسوفت”.

(وكالات)