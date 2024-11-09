عطل ضخم في برنامج “شات.جي. بي. تي” يؤثر على آلاف المستخدمين

واشنطن: قالت شركة (أوبن.إيه.آي) المدعومة من مايكروسوفت يوم السبت إنها تواجه عطلا أدى إلى عدم توفر برنامج الدردشة الشهير التابع لها (شات جي. بي. تي).

وذكرت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تحقق في المشكلة، وتعمل على استعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

ووفقا لموقع داون ديتكيتور لرصد انقطاعات الإنترنت والبرامج الإلكترونية، تأثر أكثر من 19403 مستخدمين بانقطاع الخدمة حتى الساعة 7:13 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0013 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).

ولم ترد شركة (أوبن إيه.آي) حتى الآن على طلب للتعقيب.

(رويترز)