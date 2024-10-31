عفو رئاسي في الجزائر يشمل أكثر من 4 آلاف سجين

الجزائر: وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي، على مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا يشمل أكثر من 4 آلاف سجين.

وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المرسوم الأول يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا القانون العام، فيما يختص الثاني بالقضايا المخلة بالنظام العام.

(د ب أ)