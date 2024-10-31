عفو رئاسي في الجزائر يشمل أكثر من 4 آلاف سجين

الجزائر: وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي، على مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا يشمل أكثر من 4 آلاف سجين.
وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المرسوم الأول يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا القانون العام، فيما يختص الثاني بالقضايا المخلة بالنظام العام.
اسعدني قرار الرئيس بالعفو على المساجين واشكره جزيل الشكر،ليته يفرج على ابني أيضا.
اتمني هذا العفو أن يشمل اخي أيضا ادعولو ربي يطلق سراحو ويجمعنا بيه 💔🥺🤲🏻
المادة 290مكرر هل يستفيد
ربي يفرج على المظلومين ومن دخلوا للسجن للمرة الأولى قدر الله ما شاء فعل أتمنى أن يبشرنا بالخير ويطلق مساجين مع بداية اول نوفمبر التي هي تاريخ التي يبقى مكتوب في سجيل على المجاهدين الذين ضحوا من أجل الوطن تحت شعار الحرية لنترحم على من ماتوا و من هم على قيد الحياة الله يطول في عمرهم هكذا مساجين يتمنوا تحقيق الحرية
اتقدم إلى سادتكم الموقرة و أطلب من رئيس عبد المجيد تبون أن يعفوا على المساجين الذين دخلوا لأول مرة . اطلب من سيد رئيس أن يخفف عن كل مظلومين في الآخير تقبلوا مني فائق الإحترام والتقدير