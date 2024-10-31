سياسة | عربي | المغرب العربي

عفو رئاسي في الجزائر يشمل أكثر من 4 آلاف سجين

31 - أكتوبر - 2024

الجزائر: وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي، على مرسومين رئاسيين يتضمنان عفوا رئاسيا يشمل أكثر من 4 آلاف سجين.

وكشفت الرئاسة الجزائرية في بيان أن المرسوم الأول يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا القانون العام، فيما يختص الثاني بالقضايا المخلة بالنظام العام.

(د ب أ)

  1. يقول ثفاث:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 11:48 ص

    اسعدني قرار الرئيس بالعفو على المساجين واشكره جزيل الشكر،ليته يفرج على ابني أيضا.

    رد
  2. يقول Nour:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 1:35 م

    اتمني هذا العفو أن يشمل اخي أيضا ادعولو ربي يطلق سراحو ويجمعنا بيه 💔🥺🤲🏻

    رد
  3. يقول ڪمال بورحلة.. 50 سنة بدون سڪن.. حسبنا الله ونعم الوكيل:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 1:37 م

    ‏‏قد تحول سحرة فرعون الوثنيون الكفرة إلى مؤمنين أبرار أخيار واستشهدوا ورفعوا إلى الجنة في ساعة من نهار

    ‏والله وحده هو الذي يعلم بالخواتيم
    ‏والأمر جد خطير بل هو أمر جلل لأنه سوف يتوقف عليه مصيرنا الأبدي
    ‏واسجدوا لله في تبتل واسألوه الهُدى والتوبة
    من كتاب عظماء الدنيا وعظماء الآخرة .
    ‏والفلاح البسيط الذى يطوف بالكعبة باكيا مبتهلا عنده
    ‏علم بالله أكبر وأعمق من علم دكتور السوربون المتخصص .
    ‏وما كان الأنبياء أنبياء بمعجزاتهم وخوارقهم وإنما
    ‏باستقامتهم واخلاقهم .
    ‏ولم يقل الله لمحمد
    ‏ (إنك لعالم عظيم) بل قال
    ‏(وإنك لعلى خلق عظيم)
    ‏ولهذا يقول ربنا عن الآخرة إنها (خافضة رافعة) لأنها
    ‏سوف ترفع الكثيرين ممن عهدناهم فى الحضيض وسوف تخفض الكثيرين ممن عددناهم من العلية
    ‏فلن يكون مع الله إلا الذين عرفوه.
    ‏وليس العارفون هم حملة الشهادات وإنما هم اهل
    ‏السلوك….
    ‏أما العارفون الذين هم عارفون حقا فهم البسطاء أهل الاستقامة والضمير الذين تراهم دائما فى آخر الصف إذا حضروا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا
    ‏وإذا ماتوا لم يمش خلفهم أحد
    ‏هؤلاء إذا دفنوا بكت عليهم السموات والأرض وشيعتهم الملائكة.
    ‏جعلنا الله منهم.. رحم الله الشهداء الأبرار

    رد
  4. يقول حكيمة:
    نوفمبر 1, 2024 الساعة 2:36 م

    المادة 290مكرر هل يستفيد

    رد
  5. يقول يمينة:
    نوفمبر 2, 2024 الساعة 8:11 ص

    ربي يفرج على المظلومين ومن دخلوا للسجن للمرة الأولى قدر الله ما شاء فعل أتمنى أن يبشرنا بالخير ويطلق مساجين مع بداية اول نوفمبر التي هي تاريخ التي يبقى مكتوب في سجيل على المجاهدين الذين ضحوا من أجل الوطن تحت شعار الحرية لنترحم على من ماتوا و من هم على قيد الحياة الله يطول في عمرهم هكذا مساجين يتمنوا تحقيق الحرية

    رد
  6. يقول زحاف يمينة:
    نوفمبر 2, 2024 الساعة 9:03 م

    اتقدم إلى سادتكم الموقرة و أطلب من رئيس عبد المجيد تبون أن يعفوا على المساجين الذين دخلوا لأول مرة . اطلب من سيد رئيس أن يخفف عن كل مظلومين في الآخير تقبلوا مني فائق الإحترام والتقدير

    رد

