“عفية النشامى .. العيد بعيدين”.. الأردنيون في الشوارع “ليلة العيد” احتفالًا بمقعدهم في “المونديال”- (صور)

عمان- “القدس العربي”: انتظر ملايين الأردنيين وهم في المقاهي والساحات العامة إطلاق صافرة نهاية مباراة العراق وكوريا الشمالية قبل الخروج بأفواج وأمواج بشرية عشية العيد ابتهاجًا بالتأهل الرسمي ولأول مرة لمسابقة كأس العالم.

وتمكن منتخب النشامى الأردني من الفوز بـ3 أهداف نظيفة على المنتخب العُماني في مسقط، سجلها لاعب الهجوم محمد علوان بطريقة لافتة للنظر، قبل أن ينتظر الجمهور نتيجة مباراة كوريا والعراق في البصرة لحسم بطاقتي التأهل عن المجموعة للنشامى وللفريق الكوري.

وبمجرد انتهاء مباراة البصرة، شوهد عشرات الآلاف من الأردنيين في الشوارع العامة مع سياراتهم ويحملون الأعلام احتفالًا بأول مرة يتأهل فيها المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم.

وتابع العاهل الملك عبد الله الثاني شخصيًا المباراة مع سلطنة عُمان في مكاتب السفارة الأردنية في لندن مع بعض المسؤولين، فيما حضر المباراة على شرفة المشجعين ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، قبل أن تقام وسط المدن الأردنية رقصات الدبكة الشعبية والأهازيج بالمناسبة الرياضية.

وهنّأ الملك عبد الله الثاني، في منشور عبر منصة “تويتر”، أبناء وبنات الشعب الأردني بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم، في إنجاز يُعد الأول في تاريخ الكرة الأردنية.

أهنىء من قلبي أبناء وبنات شعبنا العزيز بتأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم. هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخبنا الذي يضم نجوما وكوادر نعتز ونفخر بهم. وشكر خاص لجمهورنا الوفي الذي كان السند والداعم. النشامى كانوا وسيبقون على العهد pic.twitter.com/yKI5Ewsh7z — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) June 5, 2025

وأكد الملك أن هذا التأهل التاريخي مستحق لمنتخب يضمّ نجومًا وكوادر يعتز ويفتخر بها كل أردني، موجهًا شكره الخاص للجمهور الوفيّ الذي كان السند والداعم على الدوام.

ونشرت الملكة رانيا العبدالله تغريدة وجّهت فيها التحية لمنتخب النشامى، وقالت: “عفية النشامى.. العيد بعيدين”.

وكانت السلطات الأمنية قد اتخذت ترتيبات أمنية مكثفة للسيطرة على الساحات العامة والطرق والازدحامات في حال فوز المنتخب الوطني وتأهله، وهو ما حصل فعلًا، في الوقت الذي شهدت فيه الشوارع بعد منتصف ليلة العيد حالة ازدحام غير مسبوقة ابتهاجًا بنتائج المنتخب الوطني لكرة القدم.