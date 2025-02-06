عفيف يتسلم جائزة أفضل لاعب في آسيا باستفتاء مجلة “تيتان” الصينية

الدوحة: تسلم أكرم عفيف لاعب السد ومنتخب قطر جائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2024 وذلك بعد فوزه في استفتاء النسخة الثانية عشرة من جائزة أفضل لاعب في آسيا والتي تنظمها سنويا مجلة ” تيتان سبورت ” الصينية الشهيرة بمشاركة مجموعة من الخبراء والنجوم السابقين والإعلاميين في كرة القدم الآسيوية.

وحصل أكرم عفيف على 181 نقطة، فيما حصل وصيفه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين على 168 نقطة وحل ثالثا المغربي سفيان رحيمي محترف العين الإماراتي برصيد 115 نقطة، ونال البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر السعودي، المركز الرابع في النسخة الحالية برصيد 109 نقاط.

وتمنح جائزة أفضل لاعب في آسيا المقدمة من مجلة “تيتان سبورت” الصينية، لأي لاعب يمثل دولة آسيوية، بجانب أي لاعب يلعب في فريق آسيوي بغض النظر عن جنسيته.

وأصبح أكرم أول فائز من غرب آسيا حيث كانت النسخ الـ11 الماضية، قد شهدت فوز تسعة لاعبين من كوريا الجنوبية بالجائزة ، فيما ذهبت الجائزة مرتين إلى لاعبين من اليابان.

وهيمن الكوري الجنوبي سون هيونغ مين على الجائزة لسبع مرات متتالية بين عامي 2017 و 2023، وقد تم اختيار نجوم الاستفتاء من قائمة ضمت 25 لاعبا وفق معايير الأداء خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 15 أغسطس/آب 2024 .

ويأتي تتويج أكرم عفيف بجائزة أفضل لاعب في آسيا بعدما قدم موسما رائعا مع السد ومنتخب قطر، حيث قاد السد خلال موسم /2023 2024، للفوز ببطولة الدوري للمرة السابعة عشرة في تاريخ النادي، والفوز ببطولة كأس الأمير للمرة التاسعة عشرة.

ونجح عفيف في التتويج مع المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز بهذه البطولة في عام 2019 بالإمارات.

وأبدى أكرم عفيف سعادته الكبيرة بالفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام 2024، والتي تنظمها سنويا مجلة تيتان الصينية.

وتحدث أكرم عقب تسلمه الجائزة لموقع السد قائلا : “سعيد بالجائزة، وسعيد أكثر كوني أول لاعب من غرب القارة يفوز بمثل هذه الجائزة الكبيرة في القارة الآسيوية”.

وقال لاعب الزعيم : “الحمد لله على الفوز بالجائزة، واشكر مجلة تيتان سبورت على التكريم الرائع، وأشكر كل من صوت لي للحصول على هذه الجائزة”.

وأضاف قائلا: “الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا ومن قبل الاتحاد الآسيوي ومن قبل مجلة تيتان ليس نهاية المطاف بل الهدف الآن هو الاستمرار في العمل، وتقديم الأفضل في قادم السنوات لمساعدة فريقي السد والمنتخب القطري على تحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب”.

