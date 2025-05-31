عقبة واحدة تهدد انتقال جوهرة المغرب إلى أتلتيكو مدريد

لندن- “القدس العربي”:

ترددت أنباء في وسائل الإعلام المغربية، عن اهتمام المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، بجوهرة أسود أطلس ونادي باير ليفركوزن الألماني أمين عدلي، كواحد من أبرز المواهب المطلوبة لتعزيز القوة الضاربة لهجوم الهنود الحمر في سوق الانتقالات الصيفية المنتظرة، وذلك بعد معاناة الخط الأمامي من غياب الفعالية والانسجام في أغلب أوقات الموسم الماضي.

وانفجرت موهبة الشاب المغربي البالغ من العمر 24 عاما، أكثر من أي وقت مضى تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو -المنتقل حديثا لتدريب ريال مدريد- وبالأخص في موسم 2023-2024، حين ساهم في تتويج أصحاب “باي آرينا” بلقب الدوري الألماني البوندسليغا، كأول فريق يتجرأ على كسر هيمنة بايرن ميونخ على لقبه المفضل منذ 11 عاما، وذلك قبل أن يواصل التألق مع فريقه في الموسم المنقضي، الأمر الذي جعله هدفا لعدة أندية أوروبية في مستوى أعلى من مكانه الحالي.

وبحسب ما ذكره “راديو ميد” المحلي نقلا عن مصادر صحافية، فإن إدارة نادي باير ليفركوزن، تلقت بالفعل اتصالات مباشرة من مسؤولي أتلتيكو مدريد، فيما وُصف بالعرض الأكثر جدية لنقل عدلي من “باي آرينا” إلى قلعة “سيفيتاس ميتروبوليتانو” هذا الصيف، وذلك بطلب من قبل اللتشولو سيميوني، الذي ينظر إلى الأسد المغربي على أنه “الخيار الإستراتيجي” لإحياء المنافسة وتجديد الدماء في الثلث الأخير من الملعب.

وجاء في نفس التقرير، أن عدلي يتميز بالسرعة وخفة الحركة والمرونة التكتيكية التي تمكنه من اللعب بنفس الجودة والكفاءة في كل مراكز الهجوم، وهذا ما أثار إعجاب المدرب الأرجنتيني، الذي يُفضل هذه النوعية النادرة من اللاعبين، حيث ترتكز أفكاره على تنوع ومرونة لاعبيه لتنفيذ الأدوار المركبة التي تُطلب من الجميع، لكن ما يهدد نجاح الصفقة، هي رغبة ليفركوزن في الاحتفاظ بمهاجمه المتعدد الاستخدام.

ووفقا لنفس المصدر، فإن النادي الألماني لم يظهر أي نوع من الأنواع الانفتاح لبيع أمين في الميركاتو الصيفي، وهذا يرجع إلى حاجة الفريق إلى خدماته بعد ضمان بطاقة اللعب في دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، لكن ما قد يساعد الأتلتي أن صاحب الشأن يمتلك بندا في عقده، يسمح له بمناقشة العروض المقدمة إليه، لا سيما إذا تخطت قيمته السوقية المحددة من قبل الإدارة، والتي تتراوح بين 35 و40 مليون يورو، مع تأكيد بأن عدلي يتطلع للعب تحت مدرب بوزن وخبرة سيميوني، ومع ناد يعرف مشروعه وما يريده محليا وأوروبا فيما تبقى من العقد.

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع الضجة التي أثيرت حول أسباب استبعاده من قائمة منتخب بلاده، الذي سيواجه تونس وبنين وديا في معسكر يونيو/ حزيران، وذلك بالرغم من عودته إلى مستواه المعهود منذ تعافيه من إصابته الأخيرة، لكن في نهاية المطاف، تبين أن مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، فَضّل إراحته قبل خضوعه لعملية جراحية بسيطة، استنادا إلى انفراد موقع “فوت ميركاتو”، الذي علم من مصادره أن اللاعب سيخضع لجراحة لإزالة الصفائح التي وُضعت أثناء إصابته الأخيرة، وعلى إثرها سيضطر للحصول على راحة بضعة أيام.