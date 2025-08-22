عقب إعلان المجاعة.. وزيرة التنمية الألمانية: يموتون أمام أعيننا.. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع في غزة

برلين: أكدت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان مطالبها بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، بعد إعلان المجاعة في جزء من القطاع.

وقالت الوزيرة، اليوم الجمعة، إن تقرير مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يظهر بوضوح الوضع الكارثي في غزة.

وأضافت الوزيرة المنتمية لـ “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”: “يموت المزيد والمزيد من الناس – وخاصة الأطفال – جوعًا أمام أعيننا. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. المجاعة من صنع الإنسان حصراً… لقد تحسن وصول المساعدات الإنسانية بشكل طفيف، إلا أن تقرير مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يظهر أيضًا أن هذا التحسن غير كاف. هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفي الوقت نفسه، يجب على حماس إطلاق سراح الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط”.

(د ب أ)