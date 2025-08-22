عقب إعلان المجاعة.. وزيرة التنمية الألمانية: يموتون أمام أعيننا.. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع في غزة

برلين: أكدت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي-رادوفان مطالبها بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، بعد إعلان المجاعة في جزء من القطاع.
وقالت الوزيرة، اليوم الجمعة، إن تقرير مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) يظهر بوضوح الوضع الكارثي في غزة.
وأضافت الوزيرة المنتمية لـ “الحزب الاشتراكي الديمقراطي”: “يموت المزيد والمزيد من الناس – وخاصة الأطفال – جوعًا أمام أعيننا. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع. المجاعة من صنع الإنسان حصراً… لقد تحسن وصول المساعدات الإنسانية بشكل طفيف، إلا أن تقرير مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي يظهر أيضًا أن هذا التحسن غير كاف. هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفي الوقت نفسه، يجب على حماس إطلاق سراح الرهائن فورًا ودون قيد أو شرط”.
(د ب أ)
عليكم بالاستمرار بدعم الاحتلال فانتم لاتملكون قراركم الخاص
“يموتون أمام أعيننا.. لا يمكن أن يستمر هذا الوضع في غزة” . المسؤولية تقع على سلف الوزيرة .
هه إعلان متأخر لا يقدم يقدم ولا يؤخر ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
ارتكبت ألمانيا المحرقة في الحرب العالمية الثانية واليوم هم عبيد لأسرائيل، يدفعون تعويضات مادية ومساعدات عسكرية إلى إسرائيل إلى مدى الدهر. هذه الوزيرة لأنها مسلمة صرحت بذلك التصريح الانساني أما باقي الوزراء فليس لهم كلمة لان اللوبي الصهيوني اشترى ضمائرهم كما اشترى ضمائر الكونغرس الامريكي. لله يوجد حل لمشكلة غزة إلا باتفاق عربي في قطع مصادر الطاقة والعلاقات التجارية مع الغرب كورقة ضغط لإيقاف الحرب وهذا الشيء لن يحصل لأن حكامنا الكل يعرفهم على حقائقهم.
كلام لا يطعم و لا يغني من جوع. المانيا شريك في ابادة الفلسطنيين.