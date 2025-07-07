سياسة | دولي | روسيا

عقب إقالته.. العثور على جثة وزير روسي وسط ترجيح فرضية الانتحار

منذ 28 دقيقة

وزير النقلل الروسي المقال رومان ستاروفويت

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موسكو: عثرت السلطات الروسية على وزير النقل المقال، رومان ستاروفويت، ميتا داخل سيارته، وسط ترجيح فرضية انتحاره.

وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان الاثنين، إنه تم العثور على جثة ستاروفويت هامدة داخل سيارته في موسكو.

وأضافت أن المؤشرات الأولية تفيد بوجود آثار طلقة نارية في جسده، ما يعزز فرضية الانتحار، فيما فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث.

وصباح الاثنين، أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستاروفويت من منصبه.

وذكرت الصحافة الروسية أن ستاروفويت، الذي شغل سابقًا منصب حاكم إقليم كورسك، يواجه قضية فساد قيد التحقيق.

(الأناضول)

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