عقب اغتيال هنية.. بزشكيان يتوعد بجعل “الإرهابيين المحتلين يندمون”- (تدوينة)

طهران: قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ستجعل “الإرهابيين المحتلين” الذين اغتالوا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران “يندمون على أفعالهم الدنيئة”.

وكتب بزشكيان في حسابه على منصة “إكس”، صباح الأربعاء أن “إيران تنعى شهيد القدس إسماعيل هنية”.

كما وصف الرئيس الإيراني، هنية الذي التقاه الثلاثاء خلال مراسم التنصيب في البرلمان بالعاصمة طهران، بأنه “الرفيق الشجاع للمقاومة الفلسطينية”.

ولفت إلى أن العلاقة بين إيران وفلسطين ستكون أقوى من ذي قبل، وأن طهران ستدافع عن “مقاومة المضطهدين” بشكل أقوى من أي وقت مضى.

وأشار بزشكيان إلى أن الهجوم استهدف أيضًا وحدة أراضي إيران.

وأضاف: “إيران ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وستجعل الإرهابيين المحتلين يندمون على أفعالهم الدنيئة”.

امروز ایران عزیز به سوگ شریک غم و شادی خود، همراه همیشگی و پرافتخار راه مقاومت، رهبر شجاع مقاومت فلسطین، شهید القدس، حاج اسماعیل هنیه نشسته‌ است. دیروز دست فاتح او را بالا بردم و امروز باید بر روی شانه‌هایم او را تشییع کنم.

شهادت هنر مردان خدا است. پیوند دو ملت سربلند ایران و… pic.twitter.com/s6eqHX78a8 — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) July 31, 2024

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر “غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان”.

كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بمقتل هنية في طهران، موضحا أن “التحقيق جار في عملية الاغتيال وأنه سيتم إعلان النتائج قريبا”.

فيما امتنع جيش الاحتلال الإسرائيلي عن التصريح بشأن اغتيال هنية، قائلا: “لا نعلق على هذه التقارير”.

جاء ذلك على لسان مسؤول في وحدة متحدث الجيش لمراسل الأناضول عبر الهاتف صباح الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كان يؤكد اغتيال هنية في هجوم إسرائيلي بطهران.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس بزشكيان مساء الثلاثاء. وسبق ذلك عقده مساء الثلاثاء، مباحثات مع بزشكيان بشأن التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق بيان للحركة.

وفي 2021، أعيد انتخاب هنية رئيسا للمكتب السياسي لحماس للمرة الثانية على التوالي لدورة تنتهي عام 2025.

(الأناضول)