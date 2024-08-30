عقب اقتحام قوات الاحتلال.. الأونروا تعلّق خدماتها بمخيمات بالضفة

رام الله: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” الجمعة، أنها “اضطرت لتعليق خدماتها” في عدد من مخيمات اللاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، نظرا لاستمرار الاقتحامات الإسرائيلية.

وقال مفوض “الأونروا” فيليب لازاريني على منصة “إكس” إن “عمليات قوات الأمن الإسرائيلية شمال الضفة الغربية مستمرة في التأثير على اللاجئين الفلسطينيين”.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، استشهد خلالها حتى ظهر الجمعة 19 فلسطينيا.

وأضاف لازاريني: “من بين القتلى أطفال، وشخص واحد من ذوي الإعاقة”.

وتابع: “تأثر عشرات آلاف الأشخاص في 4 مخيمات للاجئين بهذه العملية، بما في ذلك تدمير بنية تحتية عامة وخاصة”.

ولفت إلى أن الوكالة الأممية اضطررت إلى تعليق خدماتها المقدمة للمجتمعات في العديد من المخيمات، دون تحديدها.

وقال إن “الوقت حان للتوصل إلى حل سياسي لهذا الصراع الطويل الذي دام عقودا، ولإنهاء معاناة المدنيين أينما كانوا”.

ولليوم الثالث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي على العملية الراهنة اسم “المخيمات الصيفية”، وقال جيش الاحتلال إن طائرات مروحية قتالية وأخرى مسيّرة تشارك فيها “للمساعدة وتغطية القوات البرية، وستستمر العملية لعدة أيام”.

ومساء الخميس، انسحب الجيش من طولكرم، كما انسحب فجر اليوم ذاته من مخيم الفارعة، مخلفا دمارا كبيرا واعتقال العشرات.

كما أعلنت فصائل فلسطينية مسلحة، بينها “كتائب القسام” (حماس) و”كتيبة طولكرم” (الجهاد الإسلامي) و”كتائب شهداء الأقصى” (فتح)، في بيانات منفصلة، أن مقاتليها خاضوا اشتباكات مع جيش الاحتلال “محققين إصابات مباشرة”.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس،حيث استشهد برصاصه أكثر من 673 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وأصاب أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 134 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

(وكالات)