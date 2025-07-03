عقب دعوات لضم الضفة.. مستوطنون يهجرون عائلة فلسطينية

أريحا: هاجم مستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، الخميس، منزلا فلسطينيا بمحافظة أريحا شرق الضفة الغربية المحتلة وحطموا محتوياته وأجبروا أصحابه على الرحيل.

جاء ذلك وفق بيان المشرف العام لـ”منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو” حسن مليحات، بينما تتصاعد في إسرائيل دعوات ضم الضفة الغربية لسيادة تل أبيب.

وقال مليحات، إن “مجموعة من المستوطنين، وبحماية من قوات الاحتلال، اقتحمت وخربت منزل المواطن سليمان موسى في قرية عرب المليحات شمال غرب مدينة أريحا، ما اضطره إلى الرحيل القسري عن منزله”.

وأشار إلى أن “الاعتداء وقع في ساعات الفجر، حيث اقتحم المستوطنون الإسرائيليون محيط المنزل، وقاموا بتكسير الأبواب والنوافذ وتخريب الأثاث والممتلكات الشخصية، بينما وقفت قوات الاحتلال موقف المتفرج، ووفرت الحماية للمعتدين”.

وأكد أن “الاعتداء جاء بعد سلسلة من التهديدات والتضييقيات المتواصلة، ما دفع موسى إلى مغادرة منزله حفاظا على سلامة أسرته”.

مليحات ندد بالاعتداء وقال إنه “يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية”.

هجوم المستوطنين يتزامن مع دعوات إسرائيلية لضم الضفة، حيث وقع الأربعاء، 14 وزيرا من حزب “الليكود” ورئيس الكنيست أمير أوحانا، رسالة وبعثوا بها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبون فيها بتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على الضفة “فورا”.

وتفيد تقارير فلسطينية بأن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

(الأناضول)