عقب دعوة “القسام”.. قراصنة يخترقون مواقع رياضية إسرائيلية

تل أبيب: اخترق قراصنة، في وقت متأخر مساء الإثنين، مواقع إلكترونية رياضية بإسرائيل، منها مواقع أندية كبيرة واتحادات كرة السلة واليد والسباحة ووضعوا صورة أبو عبيدة الناطق باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة “14” العبرية الخاصة، إنه في اليوم الذي يحيي فيه الإسرائيليون ذكرى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قام قراصنة بـ”اختراق عدد من المواقع الرياضية الإسرائيلية”.

وبين المواقع التي تم اختراقها، الموقع الرسمي لأندية السلة مكابي تل أبيب، وهبوعيل تل أبيب، ومكابي ريشون لتسيون، وهبوعيل بئر السبع لكرة القدم، واتحادات كرة السلة وكرة اليد والسباحة، وفق ذات المصدر.

وعلى الصفحات الرئيسية لبعض المواقع الإلكترونية التي تم اختراقها، تظهر صورة أبو عبيدة على خلفية المسجد الأقصى، مع عبارة “غزة إلى الأبد” (GAZA 4 EVER) و”الحرب بدأت فاستعدوا”.

وقالت القناة: “حتى هذا الوقت، لم يتضح مدى الضرر الناجم عن اختراق المواقع المختلفة، بعدما تمت إزالتها من الخادم في الوقت الحالي”.

وفي وقت سابق الإثنين، دعا أبو عبيدة إلى “شن هجوم إلكتروني واسع النطاق على إسرائيل”.

وقال متحدث القسام في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى مرور عام على بدء معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر: “ندعو لأوسع هجوم سيبراني على الكيان الصهيوني من كل محبي الشعب الفلسطيني والمقاومة من خبراء الحرب الإلكترونية”.

وبحلول الإثنين، يمر عام على الإبادة المتواصلة التي تنفذها إسرائيل في غزة، بدعم أمريكي، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(الأناضول)