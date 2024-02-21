عقب رفضها وقف إطلاق النار.. واشنطن: لا يجب الهجوم على رفح حاليا

نيويورك: أكدت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، ضرورة ألا تهاجم إسرائيل مدينة رفح جنوبي قطاع غزة في الوضع الحالي.
جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب استخدام بلادها حق النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار عاجل في غزة لدى مجلس الأمن الدولي.
وفي ردها على سؤال حول تأثير استخدام بلادها حق النقض على الهجوم الإسرائيلي على رفح، قالت: “أكد الرئيس الأمريكي (جو بايدن) ووزير الخارجية (أنتوني بلينكن) بشكل واضح أنه لا يجب الهجوم على رفح في الوضع الحالي”.
وأشارت إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على إسرائيل بهذا الخصوص.
وتطرقت غرينفيلد إلى أسباب عدم دعم بلادها مشروع القرار المقدم من قبل الجزائر، منتقدة عدم وجود ربط بين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في مشروع القرار.
وزعمت أن ذلك سيمنح حركة حماس ما تريده دون “مقابل”، مضيفة: “سيستمر الصراع إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى”.
وحصل مشروع قرار قدمته الجزائر، الثلاثاء، ويدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام “الفيتو” وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت، وفق ما ذكر موقع “أخبار الأمم المتحدة”.
(الأناضول)
يعني بعد شوية … قولي اللي عندك العرب نائمين
ههها……. كالعادة مسرحيات أمريكية مكشوفة مضحكة ….. نفس الإستراتيجية منذ عقود ….يحسبوننا بلهاء …..
أمريكا عبد مأمور للصهيونية العالمية
الحكومات الأمريكية المتعاقبة هي أعداء الدول الإسلامية.. وقد دمرت بعضها بالفعل وما زالت مستمرة
إن شاء الله حكومات الدول الإسلامية تنأى بنفسها عن هذا البلد المجرم…إن شاء الله ستغلق الدول العربية جميع القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط و سوف تتحرر !
الفيتو الامريكي هو تفويض امريكي لنتنياهو للاستمرار في الابادة الجماعية في غزة بالقتل والتجويع ومنع الدواء …
نصر الله آت لم محالة هذا وعد الله سبحانه و غزة ستتحرر يوما ما لكن مزابل التاريخ ستذكر المطبعين الخونة المتخادلين و ستلعنهم الأجيال القادمة
اميركا بديمقراطيتها هبل تطلق النار على قدميها وتنتحر من بعد .
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم غزة الطيبة أهلها .
سبحانك اللهم يا صمد انزل على الامريكان أولياء الشيطان حربا أهلية لا تترك لهم اترا .
بداية النهاية إن شاء الله تعالى .
نفاق وعنصرية عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي صارت لا تخفى على أحد 🇵🇸🤕☝️🔥🐕🔥🐕