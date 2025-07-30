عقب زلزال روسيا.. هاواي تدعو سكان المناطق الساحلية للإخلاء “فوراً”

أنقرة: دعا حاكم ولاية هاواي الأمريكية، جوش غرين، المواطنين إلى إخلاء المناطق الساحلية على الفور، وذلك في أعقاب الزلزال الذي وقع بالقرب من منطقة كامتشاتكا شرق روسيا.

جاء ذلك في تصريحات بحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الأربعاء بشأن خطر تسونامي المتوقع أن يضرب هاواي.

ودعا غرين المواطنين إلى إخلاء المناطق الساحلية فوراً، وقال إن موجات تسونامي المتوقعة لن تقتصر على مناطق معينة بل “ستحيط بالجزر”.

وأشار إلى أن الفيضانات ستكون “حتمية” في الجزر بعد أن يضربها تسونامي، وأن فرق الطوارئ مستعدة للتعامل معها.

وقال عمدة مدينة هونولولو في هاواي ريك بلانجياردي لقناة “كي آي تي في” المحلية إنه من المهم أن يظل الناس هادئين، لكنه أشار إلى أنه يجب على السكان في المناطق المنخفضة الانتقال إلى مناطق أعلى.

وأكد بلانجياردي أن الإجراءات المتخذة احترازية، موضحاً بالقول: “لا نريد إثارة ذعر غير ضروري؛ نريد أن يبقى الجميع هادئين. نحاول التصرف في أسرع وقت ممكن لمنح الناس تحذيرًا كافيًا وفرصة للوصول إلى مناطق أعلى”.

من جهة أخرى، طلب خفر السواحل الأمريكي من جميع السفن التجارية إخلاء الموانئ في هاواي، وأعلن أن جميع الموانئ مغلقة أمام حركة السفن القادمة.

وفجر الأربعاء، ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر، سواحل شبه جزيرة “كامتشاتكا” أقصى شرق روسيا، وسط تحذيرات من موجات تسونامي تجتاح المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية “USGS” بأن مركز الزلزال على بُعد 119 كيلومترا جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي في شبه الجزيرة الروسية.

وذكر أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا وبلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر وتم تسجيل هزات ارتدادية بلغت قوتها 6.9 و6.3 درجات في المنطقة، أعقبتها تحذيرات من تسونامي.

وحتى ساعة نشر الخبر لم تصدر إفادات رسمية بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

(الأناضول)