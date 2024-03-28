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عقب عملية إطلاق نار أصيب فيها 3 مستوطنين.. جيش الاحتلال يغلق مدينة أريحا في الضفة- (فيديوهات)

28 - مارس - 2024

قوات الاحتلال تغلق كافة مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية

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أريحا- رام الله: أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، كافة مداخل مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية، وشرع بعملية تمشيط عقب عملية إطلاق نار أصيب فيها 3 مستوطنين.

ونقل مراسل الأناضول في الضفة الغربية عن شهود عيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق كافة مداخل مدينة أريحا بالحواجز العسكرية ومنع حركة المواطنين منها وإليها.

وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية فرضت منعا للحركة على شوارع رئيسية في الأغوار، ونشرت قواتها، مؤكدين أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تجوب سماء المنطقة.

وصباح الخميس، قالت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف الإسرائيلية)، عبر منصة “إكس”، إن طواقمها قدمت الإسعاف لـ3 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على سيارتين بالقرب من بلدة العوجا في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية.

وأوضحت أن إصابة أحدهم كانت متوسطة والآخرَين في حالة طفيفة.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن “مسلحا فلسطينيا” أطلق النار نحو مركبات بالقرب من بلدة العوجا.

وأضاف: “قوات هرعت إلى المكان لمطاردة المسلح وإغلاق الطرقات في المنطقة”.

وفي السياق، أفادت مصادر فلسطينية بإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الخميس، معبر الكرامة أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، والشحن، بين الضفة الغربية والأردن.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) الخميس عن المصادر قولها إن “سلطات الاحتلال أغلقت المعبر أمام المسافرين، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الاحتلال العسكرية في أريحا، والأغوار غربا”.

ويأتي ذلك في وقت يصعد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال وقتل في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على وقع حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 28, 2024 الساعة 9:39 ص

    تحية لأريحا وتحية لجنين وتحية لبلاطة وتحية لنابلس وتحية لحوارة و الله ناصر الفلسطينيين وهازم عدوهم المحتل اللعين وعد رب العالمين وكان وعد الله مفعولا اقتربت نهاية دويلة السراب والخراب التي تجثم على أرض فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️

    رد

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