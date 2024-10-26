عقب هجوم إسرائيل على إيران.. واشنطن تؤكد مواصلة دعم تل أبيب

أنقرة: جدد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، استمرار الولايات المتحدة في دعم إسرائيل، وذلك بعد ساعات من تنفيذ الأخيرة هجوما على إيران.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون”، في بيان، إن أوستن هاتف نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، واطلع منه على آخر التطورات المتعلقة بالهجوم الذي استهدف مواقع في إيران.
ونقل البيان عن أوستن تأكيده التزام الولايات المتحدة “بحماية عناصرها وإسرائيل وكافة شركائها في المنطقة” في وجه “التهديدات القادمة من إيران والتنظيمات الإرهابية المدعومة إيرانيا”.
وفي وقت سابق السبت، قال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مقطع مصور: “أستطيع الآن أن أؤكد أننا انتهينا من الرد الإسرائيلي على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل”.
من جهته، أعلن الدفاع الجوي الإيراني “التصدي لمحاولات الكيان الصهيوني مهاجمة بعض النقاط في طهران والبلاد”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به مسؤول العلاقات العامة في الدفاع الجوي الإيراني لوكالة أنباء “إرنا” الرسمية، دون الكشف عن هويته.
(الأناضول)
يا لويد اوستن موقف امريكا ليس جديدا و هو معروف للقاصي و الدنيا قبل أن تجلس على مقعدك في البنتاغون .و نعرف أيضا أن اليهود يحكمون امريكا و يسيطرون على البيت الأبيض سيطرة كاملة و لا يجرؤ ما يسمى رئيس الولايات المتحدة أن يرفض أية أوامر تأتيه من المندوب السامي الإسرائيلي في واشنطن
على عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته لإبادة أطفال غزة هذي سنة كاملة وزيادة العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇮🇷🇵🇸☹️💪🔥🐒🚀
هه العار والدمار والبوار والخسران بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال من عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والفرنسيس وإيطاليا والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸🇮🇷☹️💪🔥🐒🔥🚀