عقوبات جديدة على النادي الرياضي القسنطيني في الجزائر

الجزائر: فرضت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، عقوبة الإيقاف لمباراتين منها واحدة مع وقف التنفيذ على خير الدين ماضوي، المدير الفني للنادي الرياضي القسنطيني، وصيف مسابقة الدوري.

جاء ذلك على خلفية الأحداث التي رافقت نهاية المباراة التي تعادل فيها الفريق مع ضيفه نجم شباب مقرة دون أهداف الجمعة الماضي، ضمن الجولة 14 من المسابقة.

كما قررت اللجنة إيقاف عبد القادر قيبوع، لاعب النادي الرياضي القسنطيني 4 مباريات منها مباراتان مع وقف التنفيذ، إضافة إلى تغريمه 300 دولار، بعد طرده لسبه أحد الحكام، في حين ألغت البطاقة الحمراء التي أشهرت في وجه محمد بن شعيرة، لاعب نفس الفريق “لغياب الأدلة”.

كما تم إيقاف عبد الحكيم مالوفي، عضو الجهاز الطبي لذات الفريق 6 أشهر منها 3 أشهر مع وقف التنفيذ لمحاولته الاعتداء على أحد الحكام مع تغريمه 600 دولار.

(د ب أ)