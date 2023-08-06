عقوبة غير متوقعة لعامل نظافة طلب توقيع ميس- (صورة)

“القدس العربي”: طلب أحد عمال النظافة في ملعب إنتر ميامي الأمريكي من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التوقيع على قميصه، إلا أنه لم يتوقع تلقيه عقوبة فورية على تصرفه وفصله من العمل.

وكان الشاب كريستيان سالامانكا يعمل مع شركة مسؤولة عن التنظيف في الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية، ومن حسن حظه، تزامن تواجده للمرة الأولى في حياته في ملعب إنتر ميامي مع وجود نجمه المفضل هناك، فأثناء عمله ترك الشاب مكانه واتجه إلى حافلة النادي فور وصولها إلى مرآب الملعب، ورفع قميص الأرجنتين وطلب من ميسي التوقيع عليه.

وقع ميسي على القميص، لكن رجال الأمن اتجهوا فورا نحو كريستيان وأبعدوه عن المكان. وفي وقت لاحق، تلقى قرار فصله من العمل بشكل نهائي.

وفي تصريحات صحافية، قال الشاب إنه يعمل في تنظيف المراحيض المتواجدة في منطقة مرآب الحافلات.

وأضاف: “لحسن الحظ كنت متواجدا عند وصول الحافلة وخروج اللاعبين، وآخرهم كان ليونيل ميسي. فصرخت حتى ينتبه لي، بالقول (مرحبا، بطل العالم)، وذلك ما حدث حيث استدار وجاء للتوقيع على قميصي”.

وتابع: “جاء الأمن فورا وبعدها طردوني من عملي، لكن الأمر كان يستحق”.

ويتم تحذير كل موظف في ملعب إنتر ميامي، سواء كان موظفا لدى النادي أو لدى شركة خارجية متعاقدة مع الملعب، من إزعاج ميسي بالصور الفوتوغرافية أو التوقيعات.