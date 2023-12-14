عقيلة صالح يزور تركيا لإقناع رئيسها بدعم تشكيل حكومة ليبية جديدة

طرابلس – «القدس العربي»: زيارة فريدة من نوعها يجريها رئيس مجلس النواب الليبي إلى تركيا عقب سنوات من توتر العلاقات بين الطرفين، ففي مناسبات عدة اعتبر مجلس النواب دعم تركيا لحكومة الوفاق الوطني في حربها ضد حفتر غير شرعي ووصف القوات التركية بالمحتلة والمرتزقة.

تغير اتجاه العلاقات الآن حسب محللين جاء في إطار سعي النواب لتغيير حكومة الدبيبة وسحب دعم حلفائها عنها، حيث ومنذ أشهر يحاول عقيلة أن يقنع الجميع بجدوى تشكيل حكومة ثالثة تضاف لحكومته التي لم تتمكن من حصد دعم دولي حتى الآن.

ووصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على رأس وفد برلماني إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، الأربعاء، وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن عقيلة التقى فور وصوله رئيس مجلس النواب التركي نعمان كورتولموش وبحثا عدداً من الملفات السياسية والعلاقات الثنائية.

وأوضح رئيس مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، نعمان قورتولموش، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأولوية الأولى لتركيا في ليبيا خلال المرحلة الراهنة، وذلك في اجتماعهما بأنقرة، الأربعاء.

وقال البرلمان التركي في بيان بشأن اجتماع قورتولموش وعقيلة، إن الطرفين ناقشا آخر التطورات الإقليمية، وكذلك العلاقات البرلمانية، بالإضافة إلى تقييم الوضع الأخير للهجمات الإسرائيلية على غزة.

وأضاف البيان أن رئيس مجلس الأمة التركي الكبير قورتولموش أكد لعقيلة خلال الاجتماع أن الأولوية الأولى لتركيا في ليبيا هي ضمان الاستقرار السياسي والازدهار.

في المقابل، أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق توقعات المحللين، حيث قال إن عقيلة أكد لرئيس مجلس الأمة التركي موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

وإلى جانب رئيس مجلس الأمة التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لبحث عدد من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد عقيلة خلال اللقاء موقف مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة أيضاً.

وفي إشارة إلى تغير محتمل في مجرى العلاقات ثمن عقيلة وقوف تركيا مع ليبيا عقب كارثة العاصفة المتوسطية دانيال في أيلول/ سبتمبر الماضي، وكذلك موقفها الداعم للقضية الفلسطينية. في حين أشار البيان إلى دعوة اردوغان للإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية.

كما التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأربعاء، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة إكس. ونشرت وزارة الخارجية التركية صوراً للقاء عقيلة وفيدان دون بيان بشأن اللقاء.

وأكد عقيلة رفضه بشكل قاطع إقامة قواعد عسكرية في ليبيا، لافتًا إلى أن الاستعانة بالخبراء لتدريب الجيش الليبي أمر ممكن لكل الدول ولا علاقة له بالسياسة.

وتعليقًا على التطور في العلاقات، قال الباحث التركي، مُهند أوغلو، إن زيارة عقيلة صالح لتركيا‬ «هي ثمار للانسجام الذي أبدته

وفي تصريح صحافي قال المحلل السياسي «محمد محفوظ» إن الزيارة تعني محاولة عقيلة‬ إقناع تركيا‬ بأن تنخرط في مسار

وتابع بأن خلال الزيارة تركيا أوصلت رسالة لعقيلة‬ بأنها تدعم مبادرة باتيلي‬ في مسألة توسيع قاعدة المشاركة وهي لا تدعم قرار تشكيل الحكومة الجديدة من قبل المجلسين فقط. ‏ ‏

وختم المحلل السياسي قائلاً بأنه يعتقد أن الرسالة واضحة من زيارة عقيلة‬ وتكالة ‬ إلى تركيا‬ والتي جاءت في إطار حشدهم للطرف الدولي في حال ذهبت الأطراف الأخرى للطاولة الخماسية.