عكرمة صبري: فرض القيود في رمضان قرار باطل

القدس – «القدس العربي»: وصف خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالتضييق على الفلسطينيين ومنعهم من دخول مسجدهم في شهر رمضان المبارك، بالقرار الباطل.

وقال في حديث صحافي أمس الإثنين إنه «قرار باطل يتعارض مع حرية العبادة، كما أن المسلمين يستقبلون شهر رمضان بحرص شديد على تأدية الصلوات في رحاب الأقصى الطاهر، وهم ينظرون إلى الأقصى على أنه لهم وحدهم ولا يخضع لأي قرار سلطوي أو حكم قضائي من أي جهة».

وحذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من تداعيات قرار منع دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، وتقييد دخول فلسطينيي القدس وأراضي الـ48 إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الشعائر الدينية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك رضوخا للضغوط اليمينية المتطرفة.

«حماس» و«الجهاد» و«الشعبية» تنذر إسرائيل: سيشعل المنطقة

وحثّ في بيان «كل من يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك على ضرورة شدّ الرحال إليه وحمايته، فالمسجد الأقصى وقف إسلامي لمسلمي العالم أجمع، ويؤمل ألا يتوانوا في الذود عنه بما أوتوا من إمكانيات».

وحذر قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، من نية الاحتلال الإسرائيلي تقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، سواء من داخل أراضي الـ48، أو المقدسيين، أو الضفة الغربية.

وقال إن القرار «سيفجر الأوضاع بشكل لا يتوقعه أحد، أو يمكن السيطرة عليه، واصفا الخطوة بأنها «إمعان في إشعال للحرب الدينية».

ونددت فصائل فلسطينية وجهات رسمية ودينية بقرار الحكومة الإسرائيلية، وسط ترجيحات بأن يشعل القرار القدس المحتلة والمنطقة.

وقالت حركة «حماس»، في بيان لها الأحد إن تبني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح الوزير إيتمار بن غفير هو «إمعان في الإجرام الصهيوني والحرب الدينية التي تقودها مجموعة المستوطنين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني».

وأضافت أن انتهاك حرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك يشير إلى نيّة الاحتلال تصعيد عدوانه على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وحذرت «حركة الجهاد الإسلامي» الحكومة الإسرائيلية من المساس بالمسجد الأقصى، وقالت إن تقييد حرية العبادة فيه «لن يمر دون محاسبة».

وقالت في منشور عبر منصة تليغرام، إن «تبني نتنياهو لمقترح بن غفير بتقييد دخول فلسطينيي الداخل المحتل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان إمعان في الإجرام الإسرائيلي».

ووصفت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» القرار بأنه «جزء من حرب شاملة يشنها العدو لإنهاء وجود شعبنا بالإبادة والتهجير وحصار المقدسات وتوسيع الاستيطان وحشر شعبنا في معازل القتل».

وأكدت أنه «لا يوجد أي خيار أمام شعبنا إلا الدفاع عن وجوده»، و»مقابلة هذا الحقد الأعمى والجرائم الوحشية في قطاع غزة والضفة الغربية وأرضنا المحتلة عام 1948 بتصعيد كل أشكال المقاومة».