علاء مبارك ونجيب ساويرس يعلقان على اعتذار الفقي عن تصريحاته المثيرة للجدل حول عبد الناصر

“القدس العربي”: علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وعلاء مبارك على اعتذار سكرتير الرئيس الراحل حسني مبارك، مصطفى الفقي عن تصريحاته التي أثارت الجدل حول الحياة الشخصية للرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.

وكتب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تعليقا على صفحته بمنصة إكس جاء فيه: “لو أن شربه للخمر ذنبه الوحيد لكنا أول من سامحه… أما التعذيب وقمع الحريات و خسائر حروبه وخراب مصر فلا تسامح فيه”.

من جهته اعتبر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك أن مصطفى الفقي ظهر بتصريحاته واعتذاره بالازدواجية، وكتب “كنت تعتقد أنها دردشة غير مسجلة! ده عذر أقبح من ذنب يا دكتور هو الكلام أثناء التسجيل شيء وخارج التسجيل شيء آخر! ده كده اعتراف صريح من حضرتك إنك بوشين”، بحسب موقع أر تي.

واعتذر الفقي في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي المصري، مصطفى بكري، على قناة صدى البلد عن تلك التصريحات وندمه عليها، واعتبر أن “الدردشة التي دارت لم تكن مسجلة”.

وكان الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق، قد أثار حالة من الجدل بعد تصريحاته عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.

وخلال حواره مع الإعلامي عمار التقي ببرنامج “الصندوق الأسود”، قال الفقي: “عبد الناصر كان بيشرب في منزل الرئيس الراحل محمد أنور السادات خاصة بعد هزيمة 1967”.