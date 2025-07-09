علاء مبارك يسخر من زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية لإثيوبيا بعد إسقاط والده لبحث أزمة سد النهضة- (تغريدة)

القاهرة- “القدس العربي”:

سخر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، من القوى السياسية التي شكلت وفدا عرف بـ”وفد الدبلوماسية الشعبية”، عام 2011، وضم 48 عضوا من مختلف القوى السياسية والحزبية والشخصيات العامة، والتقوا حينها برئيس الوزراء الإثيوبي السابق جيرما ولد جيورجيوس.

وأعاد علاء مبارك في تدوينة له عبر موقع إكس، نشر صورة الوفد مع جيورجيوس، وأرفقها بتعليق: “خير اللهم اجعله خير، لماذا كان الأساتذة الأفاضل في الصورة مبتسمين وفرحانين؟”.

وتابع: “يا ترى وضعهم إيه الآن، ياريت حد يبلغهم إنهم مدعوون لحضور حفل التدشين”.

واختتم مبارك تدوينته ساخرا: “الله يكسفكم فضحتونا أمام الأجانب”.

خير اللهم اجعله خير ! هما الأساتذة الافاضل في الصورة كانوا مبتسمين وفرحانين قوى كده ليه !! يا ترى وضعهم ايه دلوقتى !ياريت حد يبلغهم انهم مدعوون لحضور حفل التدشين . الله يكسفكم فضحتونا قدام الاجانب.🤔 pic.twitter.com/KurJJQMq1n — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 8, 2025

وكانت القوى السياسية في 2011 شكلت وفدا تحت اسم “وفد الدبلوماسية الشعبية”، زار أديس أبابا لبحث عن أزمة سد النهضة، وشارك في الوفد عدد من قيادات المعارضة والناشطين السياسيين، بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والراحل جورج إسحاق، أول منسق لحركة “لا للتمديد لا للتوريث- كفاية”، والناشط زياد العليمي، والناشط باسم كامل.

يذكر أن رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد، أعلن إنجاز العمل في مشروع سد النهضة على نهر النيل، لافتا إلى أن تدشين المشروع سيكون في سبتمبر/ أيلول المقبل، داعيا مصر والسودان وشعوب حوض النيل للمشاركة في احتفال تدشين السد، مؤكدا أن بناء سد النهضة لم يؤثر على تدفقات المياه إلى السد العالي في مصر.

وأكد انفتاح بلاده على الحوار واستعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف تحقيق التنمية المشتركة وضمان مصالح جميع الأطراف.

في الموازة، قال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.

واتهم سويلم إثيوبيا بمحاولة فرض سياسة الأمر الواقع واعتماد “المراوغة والتراجع بدلا من الانخراط في مفاوضات حقيقية”.

وتتهم المعارضة المصرية نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمسؤولية عن أزمة السد، بسبب توقيع اتفاق المبادئ وعدم اتخاذ مواقف حاسمة، والاكتفاء بالدخول في جولات مفاوضات راوغت فيها إثيوبيا لكسب الوقت.

وأُطلق مشروع “سد النهضة الإثيوبي الكبير” في 2011 بميزانية بلغت أربعة مليارات دولار. ويعد أكبر مشروع كهرومائي في إفريقيا إذ يبلغ عرضه 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا.

وتعتبر أديس أبابا أن السد ضروري لبرنامج إمدادها بالكهرباء لكنه لطالما شكّل مصدر توتر مع مصر والسودان المجاورتين إذ يشعر البلدان بالقلق من تأثيره المحتمل على إمدادات المياه خاصة في سنوات الجفاف.

وفشلت جولات المفاوضات على مدار سنوات بين الدول الثلاث، وتمسكت مصر والسودان بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم يتعلق بتشغيل السد.