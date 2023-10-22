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علاء مبارك يعلق على “قمة القاهرة للسلام” وعدم صدور بيان ختامي لها- (تدوينة)

منذ 45 دقيقة

صورة جماعية للمشاركين في قمة القاهرة للسلام

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“القدس العربي”: عقّب علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك على عدم صدور بيان ختامي لقمة القاهرة للسلام، التي عقدت السبت، مشيرا إلى أنه “شيء متوقع”.

جاء ذلك في تدوينة لعلاء على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا)، قال فيها: “ماذا كنا نتوقع من انعقاد مؤتمر السلام! شيء متوقع عدم صدور بيان في قمة القاهرة للسلام في ظل انحياز أوروبي سافر لإسرائيل وبعد أن فشل مجلس الأمن نفسه في إصدار بيان واعتماد مشروع مقدم يقضي بوقف عملية إجلاء سكان شمال غزة إلى القطاع الجنوبي ووقف القتال وإعطاء هدنة إنسانية”.

وأضاف: “أراد الأوروبيين أن يشمل البيان في ازدواجية فجة للمعاير: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإدانة صريحة للمقاومة! شيء غريب! هذا على أساس أن إسرائيل ليست دولة احتلال ولم تغتصب الأراضي بالقوة! وماذا عن جرائم قوات الاحتلال من قتل المئات من الأبرياء والأطفال والنساء وماذا عن جريمة التهجير القسري؟ هل هذا دفاع عن النفس؟ جريمة بكل المقاييس يتعرض لها أهل غزة تحت ظروف مأسوية تعجز الكلمات عن وصفها من قتل للأبرياء والأطفال واقتلاعهم من أرضهم ومنازلهم هل هذا دفاع عن النفس؟”.

وتابع علاء قائلا: “جريمة دولية تعد وسيلة للتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضاربين عرض الحائط بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تجرم عمليات التهجير القسري هل هذا دفاع عن النفس؟ التهجير مخطط تسعى دولة الاحتلال إلى تنفيذه منذ زمن وهذا يؤكد استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني هل هذا أيضاً يندرج تحت الدفاع عن النفس؟ هذا الانحياز الغربي الذي أصبح فجاً ومفضوحاً لن يخدم عملية السلام بل يشجع إسرائيل على استمرار انتهاكاتها وممارسة أعمالها الإجرامية ضد شعب فلسطين”.

وعلق أحد المتابعين قائلا: “المؤتمر حقق هدفه يا علاء وهو اللقطة والصورة”، ليرد نجل مبارك: “بالعكس فكرة المؤتمر جيدة وانه في وقت قصير تستجيب كل الدول لحضور المؤتمر”.

 

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  1. يقول أكاديمي أردني:
    أكتوبر 22, 2023 الساعة 12:17 م

    للأسف، بعد كل هذه المجازر الموقعة لجرائم الحرب، كلنا يرى كيف تعيش النخب الغربية السياسية والثقافية أسوا حالات الخلل العقلي وفقدان التوازن السلوكي، خاصة بعد انكشاف انحيازهم للشذوذ والانحرافات الأخلاقية، ننصح كل عربي ومسلم ايا كان بعدم الاقتراب منهم ولا مخالطتهم أو الحوار معهم، هذا يربكنا ويتسبب لنا بالانفصام الشخصي، فكيف نقترب من مجرمي حرب؟ وما هي تبعات ذلك علينا أخلاقيا وقانونيا؟

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  2. يقول خليل ابو رزق:
    أكتوبر 22, 2023 الساعة 12:37 م

    الغرب هو الذي صنع اسرائيل لهدف مزدوج هو حل القضية اليهودية في اوروبا و لتكون له اداة للتحكم في الشرق و خاصة الشرق العربي..
    اليوم يجدون ان هذا الكيان الاصطناعي الاجرامي اوهى من بيت العنكبوت و ان استثماراتهم الهائلة فيه في مهب الريح. هذا هو السر في كل هذا الاهتمام

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