علامة ترامب التجارية تلقى نجاحات متفاوتة في أنحاء العالم.. وغزة حاضرة

باريس: منذ عودته إلى البيت الأبيض قبل شهرين تشهد نشاطات دونالد ترامب التجارية في أنحاء العالم نجاحا متفاوتا، فبينما تزدهر أعماله في الهند تعرضت ملاعب الغولف التي يملكها في إيرلندا واسكتلندا للتخريب فيما منيت مشاريعه في إندونيسيا بانتكاسة.

ولأنه ليس غريبا عن مزج الأعمال بالسياسة تذوق الرئيس الأمريكي طعم المخاطر أخيرا عندما رشّت واجهة نادي ترامب تيرنبيري الأنيق للغولف في اسكتلندا بطلاء أحمر ونُبشت مساحات من العشب الأخضر وكتب عليها بالخط العريض “غزة ليست للبيع”.

وأعلنت مجموعة مؤيدة للفلسطينيين مسؤوليتها عن “عمل المقاومة” معتبرة ذلك ردا على مقترح ترامب السيطرة على قطاع غزة وطرد سكانه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

واستُهدف ملعب غولف آخر لترامب في إيرلندا الأسبوع الماضي عندما زرع ناشطون أعلاما فلسطينية في المساحات الخضراء.

غير أن إدارة العقار الكائن في دونبيغ تقول إن ملعب الغولف يتلقى أعدادا قياسية من طلبات العضوية منذ عودة مالكه إلى البيت الأبيض.

BREAKING: Trump’s Turnberry Golf Resort is fully shut today after actionists dug up the greens and painted ‘Gaza is not for sale’ on the lawn.

Yesterday, it was ranked #3 golf course in Europe. Today, its shut. pic.twitter.com/xmCRncaqIv

— Palestine Action (@Pal_action) March 8, 2025