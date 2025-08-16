علماء المسلمين يحذر العرب من خطورة مشروع “إسرائيل الكبرى”

الدوحة ـ “القدس العربي”:

حذر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من تصريحات وتوجه ساسة إسرائيل نحو تكريس مشروع “إسرائيل الكبرى” والمضي في تنفيذه، واعتبرها مسألة خطيرة تهدد وجود الأمة بشكل كامل، مع تأكيده أن غزة تقف وحيدة تدافع عن الأمة.

وندد الاتحاد بما قال إنها “التصريحات الخطيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، أعلن فيها تبنيه لما يسمى بـ”إسرائيل الكبرى”، واعتبر نفسه في “مهمة تاريخية وروحية” تتجاوز حدود الأجيال”. واعتبر الاتحاد أن هذه الكلمات ليست مجرد شعارات، بل هي إعلان صريح عن مشروع استعماري توسعي يستهدف الدول العربية والأمة الإسلامية كلها، أرضًا وشعوبًا ومقدسات.

وجاء في بيان لعلماء المسلمين، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أن المسألة لم تعد قضية غزة وحدها، ولا فلسطين وحدها، بل قضية وجودنا جميعًا، لقد صار الخطر معلنًا على لسان المسؤول الأول في هذا الكيان واليوم، تتجلى الحقيقة بلا مواربة: غزة تقف متقدمة الصفوف، تحمي الأمة بدمائها وأشلاء أطفالها، وتدفع الثمن نيابة عن كل مسلم.

وأكد علماء المسلمين في البيان الذي وقعه رئيسه الشيخ الدكتور القرة داغي، وأمينه العام الدكتور علي الصلابي، “أن تصريحات نتنياهو حول “إسرائيل الكبرى” تكشف عن مشروع استعماري خطير يستهدف الأمة الإسلامية بأسرها، وأن غزة اليوم تقف درعًا للأمة، تتحمل عبء المواجهة وتدفع الثمن نيابة عن كل مسلم.

وأضاف علماء المسلمين الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، “أن الصمت العربي والإسلامي المتكرر، بل التعاون معه شجع الاحتلال على التمادي في عدوانه، وجعل الشعب الفلسطيني وحيدًا أمام آلة القتل والدمار”.

ودعا علماء المسلمين قادة الأمة إلى تجاوز خلافاتهم، وتحقيق وحدة صادقة لحماية أنفسهم، والعلماء والمفكرين إلى إيقاظ الهمم بالكلمة الصادقة والموقف الجريء، والشعوب الإسلامية إلى القيام بواجبها في الدعم المادي والمعنوي، والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري قبل أن يسجل التاريخ تواطؤه بصمته عن جريمة العصر.

وعبر الاتحاد عن رفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال، واعتبره دعمًا مباشرًا لمشاريعه العدوانية، مؤكداً أن الحل يكمن في وحدة الأمة الإسلامية ووقوفها مع أبطال غزة، ودعمهم بجميع الوسائل المشروعة، وقطع جميع العلاقات مع الاحتلال.

وأهاب الاتحاد بالأمة للاستعداد الكامل لمواجهة أي مخططات توسعية، مؤكدًا أن التمسك بالوحدة والعمل المشترك هو السبيل لوقف طموحات الكيان التوسعية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحماية القدس من التهويد والاعتداء.