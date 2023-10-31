“علماء المسلمين” يدعو إلى إنقاذ غزة من “الإبادة الجماعية”

إسطنبول: دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الثلاثاء، الجيوش العربية والإسلامية إلى التدخل “بشكل عاجل” لإنقاذ سكان قطاع غزة من “الإبادة الجماعية” في ظل حرب إسرائيلية متواصلة منذ 25 يوما خلَّفت آلاف الشهداء وأكثر من 21 ألف جريح.

وتحت عنوان “فتوى بشأن واجب الحكومات الإسلامية تجاه الغزو الصهيوني على غزة”، قالت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد، في بيان، إنه “يتعين شرعا على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية التدخل العاجل لإنقاذ غزة من الإبادة الجماعية والتدمير الشامل”.

وأكد أن هذا التحرك المأمول سيكون “التزاما تاما بواجب النصرة لفلسطين دينيا وسياسيا وقانونيا وأخلاقيا، وبموجب المواثيق الدولية والمصالح الاستراتيجية للمنطقة والأمة، وبمقتضى ولايتهم الشرعية على الشعوب”.

الاتحاد تابع أنه “يتعين شرعا واجب التدخل العسكري والإمداد بالمعدات والخبرات العسكرية وفقا لما يلي: أولا على الداخل الفلسطيني على مستوى السلطة الفلسطينية وكافة الفصائل المقاومة في الضفة و(أراضي) 48 (داخل إسرائيل)”، وفقا للبيان.

وكذلك على “دول الطوق الأربع بدءا من بمصر ثم الأردن وسوريا ولبنان، وعلى كافة الدول العربية والإسلامية، بالتنسيق مع الداخل الفلسطيني ودول الطوق الأربع”، وفقا للبيان.

وأوضح الاتحاد أن هذا التدخل سيكون “ضمن تحالف عاجل يتجاوز حالة التردد والضعف التي استمرت لعقود، والتي أدت إلى إمعان المحتل في جرائمه غير المحصورة، والتي أصبحت تنذر بمحرقة عامة وشاملة وانهيار شامل للمنطقة”.

وحث النخب والهيئات بأنواعها على “التحرك العاجل للقيام بواجبها؛ من الضغط على الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية والمؤسسات السياسية التشريعية والبرلمانية والقضائية للتدخل العاجل والتحرك السريع، وعلى أن تتحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية والدستورية والاستراتيجية”.

وشدد على أن “الدعم الغربي الشامل (لإسرائيل) عسكريا وماليا وإعلاميا ودبلوماسيا واستراتيجيا، يحتم على الدول العربية والإسلامية المعاملة بالمثل عسكريا وماليا وإعلاميا ودبلوماسيا واستراتيجيا، لتحقيق التوازن الدولي”.

ومستنكرا، قال الاتحاد إنه “لا يُعقل أن تظل الجيوش الرسمية، التي بلغ عددها أربعة ملايين والتي ينفق عليها سنويا 170 مليار دولار، حبيسة ثكناتها وأن تصدأ أسلحتها وتنهار منظوماتها، والأمة تنهار”.

وشدد على أن “الجهاد والإمداد في فلسطين واجب شرعي ومسؤولية إسلامية ومسيحية وإنسانية، ويحرم شرعا السكوت عن العدوان وعدم صده ورده بتحرك الأنظمة الحاكمة والجيوش الرسمية الأقرب فالأقرب، والأولى فالأولى”.

الاتحاد ختم بيانه بالتشديد على أن “ترك غزة والأقصى والقدس وفلسطين للإبادة والتدمير خيانة لله ورسوله والمؤمنين، ومن أكبر الكبائر وأعظم الذنوب عند الله تعالى”.

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو مؤسسة “إسلامية شعبية” مقرها في الدوحة، وتضم علماء من بلدان العالم الإسلامي ومن الأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، وتؤكد سعيها لحفظ الهوية الثقافية للأمة الإسلامية وخدمة قضاياها، باستقلال عن الدول والطوائف والجماعات، وفقا لموقع الاتحاد.

ولليوم الـ25، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة،حيث استشهد إجمالا أكثر من 8525 فلسطينيا بينهم 3542 طفلا و2187 سيدة، وأصاب نحو 21543، كما استشهد 122 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 239 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

ومنذ اندلاع الحرب، يقطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في 2006.

وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن “التجويع” و”العقاب الجماعي” لسكان غزة “قد يرقى لمستوى جريمة حرب”، ومشددة على ضرورة استئناف إدخال مستلزمات الحياة إلى القطاع.

(وكالات)