علماء حضرموت: لا سلام ولا تطبيع مع العدو الصهيوني

عدن – “القدس العربي”:

خرج ملتقى علماء ومشائخ ودعاة وادي حضرموت (شرق اليمن) -نظمته جمعية الأقصى بالوادي- ببيان شدد على أن “لا سلام ولا تطبيع مع العدو الصهيوني”.

وأكد العلماء والدعاة في الملتقى الذي أقيم، السبت، برعاية مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد لنصرة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وبقية الأراضي المحتلة، “وجوب الجهاد ضد إسرائيل، من أجل تحرير الأرض الفلسطينية وتحرير المقدسات”.

كما أكد البيان أحقية الشعب الفلسطيني في الجهاد من أجل تحرير الأرض والمقدسات، باعتباره “جهاد الدفع وهو واجب ديني”.

وقال البيان، “إن فلسطين أرض وقف إسلامية مقدسة يعيش فيها الجميع تحت راية الإسلام، ولا يجوز أن يتصرف بها أحد كائناً من كان”.

وأضاف: أرض فلسطين وغزة تسطر اليوم أعظم ملاحم بطولية وفدائية، دفاعا عن الأرض والمقدسات.

وأكد أنه “لا سلام ولا تطبيع مع العدو الصهيوني ولا أمن ولا أمان إلا بالعيش تحت راية الإسلام”.

واعتبر البيان مقاومة “الصهاينة والصليبيين وبطشهم وجرائمهم على الإسلام والمسلمين، جهادا في سبيل الله وهو ذروة سنام الإسلام”.

وأكد وجوب نصرة الشعب الفلسطيني بالمال والدعاء، وتفعيل المؤسسات التعليمية والمنابر الإعلامية والمساجد ودور العبادة للقيام بدورها وإحياء روح الجهاد في المسلمين، وتوحيد صفهم، وجمع كلمة العلماء بكل أطيافهم وتوجهاتهم، داعيًا الجميع إلى السعي لتوعية الناس بضرورة تفعيل الحرب الاقتصادية بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.