“علماء فلسطين”: محاولة ذبح قربان في الأقصى انتهاك خطير لقدسية المسجد

غزة: اعتبرت رابطة علماء فلسطين، الثلاثاء، محاولة مستوطنين إسرائيليين “ذبح قربان” في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، انتهاكا خطيرا لقدسية المسجد داعية الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي لتحرك عاجل من أجل حمايته.

والاثنين، حاول مستوطن إسرائيلي إدخال قربان إلى المسجد الأقصى لذبحه فيه، قبل توقيفه وتسليمه للشرطة.

وقالت الرابطة في بيان: “في حادثة تعد الأولى من نوعها يتمكن مستوطن متطرف من إدخال قربان حيواني في كيس بلاستيك عبر باب الغوانمة، الاثنين، ما يعتبر تطورا خطيرا وانتهاكا صارخا لقدسية المسجد الأقصى المبارك”.

وطالبت الفلسطينيين في الضفة وداخل إسرائيل بـ”تكثيف رباطهم في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه، وتكثيف الفعاليات المنددة بهذا الفعل الإجرامي”.

كما دعت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى “تحرك عاجل وجاد لحماية المسجد الأقصى، ووقف الاعتداءات المتكررة عليه ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني بل والسعي لهدمه وبناء الهيكل كما روجت بعض طوائف المتدينين”.

وحملت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، محذرة من تداعيات خطيرة في حال لم تتوقف تلك الانتهاكات.

ولم تعلق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فورا على الحادثة.

فيما أدان الأردن، في بيان لوزارة الخارجية مساء الاثنين، هذه الانتهاكات واصفا إياها بـ”السابقة الخطيرة”.

(الأناضول)