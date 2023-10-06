علماء يدرسون آثار كوفيد: “نزلات البرد الطويلة” ربما تكون موجودة

ملبورن: خلص علماء إلى أن أعراض نزلات البرد يمكنها أن تطول، لتترك المرضى يعانون من السعال وآلام البطن والإسهال لأسابيع.

وخلص باحثون في جامعة “كوين ماري” بلندن، في دراسة تهدف إلى مزيد من الفهم لآثار جائحة فيروس كورونا، إلى وجود مجموعة فرعية من المرضى الذي لم يصابوا بسارس-كوف- 2، لكنهم أصيبوا بفيروس تنفسي آخر. وقد أفاد هؤلاء بأنهم عانوا من أعراض تستمر أربعة أسابيع، على الأقل، ما يذكر بحالة كوفيد الطويلة التي أزعجت 10 % على الأقل من المصابين بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأتاح الانتشار السريع لسارس- كوف- 2، الذي تردد أنه أصاب 770 مليون شخص على مستوى العالم، فرصة نادرة لفهم التبعات البيولوجية العديدة لفيروس جديد، وسلط الانتباه على متلازمات الإصابة الأخرى بعد حالات العدوى الحادة.

(د ب أ)