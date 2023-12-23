علماء يضيفون يداً ثالثة للإنسان يُمكن التحكم بها من خلال التنفس

لندن ـ «القدس العربي»: نجح علماء متخصصون في سويسرا بإضافة يد ثالثة إلى الإنسان يُمكن التحكم بها عن طريق حركة التنفس فقط، في تطور بالغ الأهمية من شأنه أن يزيد من القدرات التي يتمتع بها الناس في الكثير من الأعمال اليدوية.

وتمكن الباحثون في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان من تزويد الإنسان بذراع ثالثة يتم التحكم فيها فقط عن طريق قوة التنفس.

وقال تقرير نشرته شبكة “دي دبليو” الألمانية، واطلعت عليه “القدس العربي” إن هذا التطور الرائد يفتح إمكانيات جديدة في عمليات إعادة التأهيل والإنقاذ.

وتم الكشف عن هذا الابتكار الجديد في دراسة نشرتها مجلة “ساينس روبوتيكس” العلمية المتخصصة.

وتعد الدراسة التي نشرت حالياً جزءاً من مشروع يسمى بـ”مشروع الذراع الثالثة” في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان، والذي يهدف إلى دعم الأشخاص بذراع روبوتية يمكن ارتداؤها – سواء كان ذلك في المهام اليومية أو في حالات الطوارئ.

وأوضح المشرف على الدراسة، سيلفسترو ميسيرا، أن الدافع وراء البحث هو فهم الجهاز العصبي بشكل أفضل.

وكان التحدي الرئيسي هو معرفة ما إذا كان الدماغ البشري قادراً على التحكم في أكثر من ذراعين. ولاختبار قدرة الدماغ على التحكم بذراع ثالثة، أنشأ العلماء بيئة افتراضية.

ورآى المشاركون، وهم يرتدون نظارات الواقع الافتراضي، يدًا ثالثة بين أيديهما اليسرى واليمنى. كان لهذه اليد الافتراضية إبهام على كل جانب لضمان عرض متناسق.

ومن أجل قياس حركات الحجاب الحاجز، تم ربط حزام حول صدر الأشخاص. هذه الحركات الناجمة عن التنفس، تسيطر بعد ذلك على حركات الذراع الثالثة.

وتم اختبار النظام بنجاح في أكثر من 150جلسة مع 61 شخصاً. وكان المشاركون قادرين على التحكم في الذراع الثالثة بسهولة وفي الوقت نفسه بأيديهم الطبيعية دون التأثير على قدرتهم على التحدث بلغة متصلة.

وفي تجربة أخرى، تم نقل التحكم في الحجاب الحاجز إلى ذراع روبوت حقيقية. وسرعان ما تعلم المشاركون في الاختبار التحكم في ذراع آلية مبسطة تتكون من قضيب قابل للتمديد.

وفي هذا الصدد يخطط الباحثون الآن لاستكشاف أجهزة روبوتية أكثر تعقيداً واختبار استراتيجيات تحكم مختلفة. والاحتمال الواعد هو التحكم في ذراع ثالثة باستخدام عضلات الأذن، على سبيل المثال.