علم سوريا الجديد على مقر الأمم المتحدة… والشيباني من مجلس الأمن: يدنا ممدودة لدول الجوار والإقليم

دمشق ـ «القدس العربي»: في سماء الولايات المتحدة الأمريكية ومن داخل مقر الأمم المتحدة، في مدينة نيويورك، رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس الجمعة، علم سوريا الجديد أمام مقر الأمم المتحدة، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي، لبحث آخر التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، بمشاركة الشيباني، وهو أرفع مسؤول سوري وصل إلى الأمم المتحدة منذ الإطاحة بنظام الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، “سانا” التي نشرت مقطعا مرئيا للحظة رفع العلم، عن الشيباني بعد رفعه العلم، قوله: باسم الجمهورية العربية السورية، أقف اليوم في لحظة تاريخية تفيض بالكرامة، لأرفع علمنا السوري الجديد في هذا الصرح الأممي، للمرة الأولى بعد أن طوينا صفحة أليمة من تاريخنا.

وتابع: مع زوال سبب العقوبات يجب رفعها وألا تبقى تستهدف حياة الشعب السوري لأن رفعها سيساعد في إنعاش اقتصادنا، كما أن يدنا ممدودة لدول الجوار والإقليم، وهناك كثير من المصالح المشتركة مع العراق الذي تجمعنا معه مخاطر مشتركة نأمل حلها عبر التعاون.

خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، عقدت لبحث الوضع في سوريا، قال الشيباني: إن حضوره يأتي “لتمثيل سوريا الجديدة”، مؤكداً أن الحكومة “ستظل تعمل بلا كلل لتحقيق السلام والعدالة لكل متضرر من نظام الأسد”.

وكشف أن المنظمات الدولية الكبرى “مُنحت لأول مرة الوصول لأراضينا”، في خطوة قال إن “النظام البائد كان قد رفضها سابقاً”.

ولفت إلى التحولات الجذرية التي شهدتها سوريا قائلاً: “الطائرات في سوريا أصبحت تلقي الزهور بدلاً من البراميل المتفجرة، وتصدينا بشكل حاسم لترويج المخدرات التي كانت تهدد منطقتنا”.

وأكد أن الحكومة السورية “تنسق مع المجتمع الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية”، موضحاً أن دمشق “تتعاون بفعالية من أجل حل ملف الأسلحة الكيميائية”.

واختتم كلمته بالتنديد بـ”الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا”، معتبراً إياها “تهديداً مباشراً للاستقرار الإقليمي”، وداعياً المجتمع الدولي إلى “الضغط على إسرائيل لوقفها”.

أمنيا، قتل 11 مدنيا علويا في وسط سوريا أثناء مداهمات نفذتها قوات الأمن في الساعات الأربع والعشرين الاخيرة، وفق ما أفاد “المرصد السوري لحقوق الانسان”، أمس الجمعة، ما أثار حالة من الرعب بين السكان.

وقال المرصد إن “11 علويا على الأقل، بينهم طلبة جامعيون، قتلوا في محافظة حمص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بعد مداهمات نفذتها قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، على خلفية طائفية”، من دون أن تتضح الأسباب الفعلية لذلك.