علم فلسطين يتوج احتفالات التونسيين بالعيد.. وقافلة الصمود تنطلق لكسر الحصار على غزة

تونس – “القدس العربي”:

بالأعلام الفلسطينية، استقبل التونسيون عيد الأضحى المبارك الذي يتزامن هذا العام مع انطلاق قافلة الصمود العربية من تونس لكسر الحصار على قطاع غزة.

وخرج المئات في عدة مدن تونسية للاحتفال بقدوم العيد أو ما يسمى بـ”خرجة العيد”، مرددين تكبيرات العيد وهم يحملون العلم الفلسطيني.

ودون عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد “عيد أضحى مبارك. أعاده الله علينا وعليكم (…) وفرج كربة المضطهدين في غزة وفلسطين وفي عموم بلاد وجاليات المسلمين، وانتصر للمستضعفين، وسدد ديون المدينين، وفك سراح الأسرى، وشفى المرضى، ورحم موتى المسلمين”.

وكتب الباحث والناشط السياسي سامي براهم “القربان من الطّقوس الأساسيّة في كلّ الثّقافات والحضارات لم ينقطع حتّى في زمن الحداثة التي أعادت البشريّة إلى ما قبل القربان الإبراهيمي. غزّة أكبر قربان في التّاريخ الحديث على مذبح الكهانة الصّهيونيّة، وأكبر فداء على أعتاب بيت المقدس وأكنافها”.

وأضاف الناشط السياسي الأمين البوعزيزي: (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ). أن تكون محظوظا كونك عشت عشرية الشعوب التي كثفت أحداثا كل التقديرات تقول أنها كانت تحتاج عقودا. وأن تعيش زمن الطوفان بما كشفه من مفاعيل عقيدة التوحيد المقاوم في تجذير المقاومة، وما كشفه من تحول فلسطين من مجرد حركة تحرر وطني إلى موقع تفكير من الجنوب. بالتأكيد سيُلقي كل ذلك بظلاله على تفكيرك وقناعاتك فتعيد التفكير فيها من موقع التدبر بعد عقود من موقع الوراثة وإعادة الإنتاج الكسول”.

وتزامن عيد الأضحى هذا العام مع قافلة الصمود التي تنطلق الاثنين من تونس باتجاه غزة، وتضم آلاف النشطاء من تونس وليبيا والجزائر، فضلا عن المغرب وموريتانيا.

وكتبت جواهر شنة، المتحدثة باسم القافلة “فلسطين وإسناد فلسطين ليس مسألة رمزية، كل فعل وكل كلمة وكل مقاطعة أو تحرك هي جزء من ضغط ونضال تخوضه الشعوب كل على قدر طاقته ضد آلة الإبادة الجهنمية ووحوش العصر”.

وأضافت: “لمن لم يفهم ذلك ومازال يصنف القضية التي كثفت النضال ضد الإمبريالية وإسنادها في خانة الثانوي هو إما لم يفهم شيئا أو متواطئ بشكل ما. الحمد لله أن افترقت دروبنا، كان لابد من سابع أكتوبر حتى نفهم”.

وكان وائل نوّار، الناطق باسم قافلة الصمود أكد في وقت سابق لـ”القدس العربي” أن القافلة تهدف أساسا لكسر الحصار المتواصل على قطاع غزة، مؤكدا أن القائمين عليها ما زالوا ينتظرون موافقة السلطات المصرية لعبور رفح باتجاه قطاع غزة.