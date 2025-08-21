علم فلسطين يرفرف فى سماء مهرجان محكى القلعة

القاهرة – «القدس العربي»: شهد مهرجان محكى القلعة استقبالا حافلا من الجمهور لفرقة «كنعان» الفلسطينية، التي قدمت عدد من الاستعراضات والفلكلور الفلسطيني.

ورفعت الفرقة علم فلسطين في سماء مهرجان محكى القلعة، وسط تجاوب وتفاعل كبيرين من الجمهور المصري.

ويشارك فى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الدولي في دورته الـ33 الذي انطلقت فعالياته يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى يوم غد السبت نخبة من أبرز نجوم الغناء والموسيقى في العالم العربي، منهم علي الحجار وخالد سليم وأحمد جمال ومصطفى حجاج وعمرو سليم، ونسمة عبد العزيز وهشام عباس والموسيقار فتحي سلامة ومحمود التهامي.

ويُعد مهرجان القلعة أحد أبرز الفعاليات الفنية في المنطقة، حيث يقام في أجواء ساحرة داخل قلعة صلاح الدين الأيوبي، التي تُضفي طابعًا تاريخيًا فريدًا على الحفلات، وتتنوع فقرات المهرجان هذا العام بين الموسيقى الكلاسيكية العربية والغناء الشرقي الأصيل، بالإضافة إلى إبداعات موسيقية معاصرة.