علويون سوريون يطالبون باستفتاء على حق تقرير المصير وحكم ذاتي وبعثة حفظ سلام- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”: طالب بيانٌ صادر باسم علويين في سوريا بـ “اتخاذ إجراءات فورية لوقف حملة الإبادة الجماعية ضد العلويين”، و”لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية“، و”نشر بعثة للأمم المتحدة للإدارة المؤقتة لمناطق العلويين ولحفظ السلام”، و”استفتاء بإشراف دولي لإعمال حق تقرير المصير للعلويين”.
وتلا البيان المحامي السوري عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، ورئيس “حركة الشغل المدني”، نيابة عن “عدد كبير من الفعاليات والشخصيات الأكاديمية والروحية والاجتماعية والنخب”، على ما قال في بداية فيديو البيان.
وطالب البيان بـ “الحماية من الإبادة الجماعية وجرائم التطهير الإثني الطائفي التي يرتكبها بحقهم الإرهاب الجهادي التكفيري المتمادي دون رادع له حتى اليوم، بدعم من دول في المنطقة دأبت على دعم الإرهاب والتطرف الدينيين”، معتبراً أن “جرائم سلطة الأمر الواقع في سوريا ضد العلويين تتطابق مع الأفعال المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
وقال البيان إن “سلطات الأمر الواقع قد أصدرت ما أسمته ’’إعلانًا دستوريًا‘‘ أخرج العلويين من دائرة المواطنة”، مشيراً “إلى أن إرهاب سلطة الأمر الواقع لم يطل الأقليات الإثنية والدينية في منطقتي شمال شرق سوريا وجنوب سوريا نظراً لوجود أشكال من الحماية الذاتية والدولية فيهما يفتقد لها العلويون، وكذلك المنتمون إلى الأقليات الإثنية والدينية الأخرى الذين يعانون من جرائم سلطات الأمر الواقع في الأماكن الواقعة تحت سيطرتها”.
وقال البيان: “نُهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الدول المحبة للسلام، ولا سيّما الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئات الحكومية الدولية، وهيئات حقوق الإنسان الدولية، وجميع الجهات الفاعلة المحبة للسلام، اتخاذ إجراءات فورية لوقف حملة الإبادة الجماعية ضد العلويين، بما في ذلك عن طريق نشر مراقبين دوليين، وردع سلطة الأمر الواقع عن الاستمرار في أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها، وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة العلويين المنكوبين الناجين من المجازر”.
وطالب البيان “المجتمع الدولي بإنشاء لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة، وإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مرتكبي المجازر بحق العلويين”.
كما طالب “المجتمعَ الدولي أيضًا بنشر بعثة للأمم المتحدة للإدارة المؤقتة لمناطق العلويين ولحفظ السلام فيها”، و”إجراء استفتاء بإشراف دولي لإعمال حق تقرير المصير للعلويين في مناطقهم، بما يفضي إلى تحقيق الحكم الذاتي مع إتاحة خيار إقامة كيان عصري فيها يقوم على العلمانية والديمقراطية والمواطنة وتُكفل فيه حقوق جميع السكان على قدم المساواة على اختلاف هوياتهم الدينية والإثنية والجنسانية”.
خلال خمسين من مجازركم ضد السنة لماذا لم تطلبوا بالحكم الذاتي
أي ابادة جماعية؟ ما الذي يتحدث عنه هذh الرجل؟ وما الذي يردونه بالضبط؟
أحداث الساحل سببتها فلول النظام السابق، وانتهت الى غير رجعة، لماذا يريدون اعادة اثارتها؟!
ومن يدفعكم لهذه التصرفات؟ وأين مصير يريدون تقريره، مصير التبعية لاسرائيل أو ايران؟!
ما هذا العبث بالأوطان!
لهذا نقول نحن مع العدالة الانتقالية و التي ستطال كل المجرمين بغض النظر عن انتماءاتهم
هؤلاء الذين أصدروا هذا البيان بإسم العلويين في سوريا في مطالبتهم بتقسيم سوريا بإقامة دويلة علوية ينفذون مخططات العدو الإسرائيلي العلنية لتقسيم سوريا والدول العربية إلى دويلات طائفية. إنهم لا ينتمون للشعب السوري ولا لسوريا. أين كان هؤلاء عندما كان نظام الأسد يقتل ويفتك بالأبرياء من الشعب السوري؟ لو كانوا شرفاء لأصدروا بيان إدانة واحد ضده وضد جرائمه؟
هل بدأت الأصابع الشريرة بمحاولة غرز أظافرها بالجسد السوري!
من خلال كلمته هذه استغرب لماذا لايطالب بدولة ديمقراطية علمانية لكل السوريين كما بفعل الكثير من الناشطين والمثقفين من مختلف الأطباف، السنه والمسيحيين والأكراد .. وهو يمكن أن يتعاون معهم من أجل سوريا وكل السوريين! أطن كل من يستمع لكلمته سيلاخظ أن الموضوع ليس العلويين! وعلى حد معرفتي فمعظم العلويين يطالبون بدولة مواطنة مع كل السوريين وهم لايتحدثون عن هذا الخبل الذي حاء في كلمته! ياسادة ياكرام تقسيم سوريا هو مطلب إسرائيلي وليس مطلب شعبي سوري!
العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية العدالة الانتقالية
خلال حكم الأسد كان في السلطة رستم غزالة السني وعبد الحليم خدام ، وحكمت شهابي ، ومصطفى طلاس، وجامع جامع، وعلي مملوك.ضابط مخابرات ومستشار أمني وعسكري لا نريد تعليقات طائفية !!
خلال خمسين سنة من القتل الابادة والتعذيب في حق الشعب السوري لم نسمع صوتكم، بل لم تسمحوا لأي منظمة دولية بدخول السجون أو التحقيق في جرائمكم .. الآن أصبح لكم محامين وتطالبون بتقرير اامصير !! زمن النهب والتعفيش والظلم انتهى إلى غير رجعة، الأرض والممتلكات التي استوليتم عليها عادت لأصحابها الأصليين (وتسمون ذلك بمصادرة الممتلكات)، اعتقال بعض الشبيحة للتحقيق معهم (تسمونه التغييب القصري)، طرد الموظفين الوهميبن
والذين يقبضون رواتب من أموال الشعب السوري من عدة وزارات رغم جلوسهم في بيوتهم (تسمونه قطع الارزاق) .. مساكين تطالبون بتقرير المصير لأنه لم يعد بإمكانكم التعفيش ولا ابتزاز أهالي المعتقلين في السجون وعلى الحواجز، وانقطعت عنكم تجارة الكبتاغون وتهريب السلاح …