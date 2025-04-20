على حدود غزة.. أهالي أسرى إسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل جديدة- (صور)

أهالي أسرى إسرائيليون في غزة يتظاهرون عند السياج الحدودي مع القطاع

غزة: تظاهر أهالي أسرى إسرائيليين في غزة، الأحد، عند السياج الحدودي مع القطاع، لمطالبة الحكومة بعقد صفقة تبادل جديدة مع حركة “حماس”، وفق ما ذكره إعلام عبري.

وقالت صحيفة “هآرتس”: “نظمت عائلات عدد من المختطفين المحتجزين في غزة صباح اليوم (الأحد) وقفة احتجاجية للمطالبة بعودة أحبّائهم، قرب السياج الحدودي مع القطاع، بجانب كيبوتس نير عوز”.

وأشارت إلى أنه شارك في الوقفة من بين آخرين، أفراد عائلات الأسرى ديفيد وأرييل كونيو، وماتان تسينغوكر، ونمرود كوهين، وعومري ميران، وبار كوبرشتاين، وعيدان ألكسندر، وإلكانا بوحبوط.

وخلال الوقفة، صرخت الأم سيلفيا كونيو، في اتجاه غزة حيث يحتجز ابنيها ديفيد وأرييل كونيو: “لن نتخلى عنكما، أنتما قريبان جدا، ولكنكما بعيدان جدا”.

وكذلك، قالت إيلانا غريتسوسكي، زوجة الأسير تسينغوكر: “ماتان، هذه إيلانا تحدثك. أنا على قيد الحياة، وأناضل من أجل عودتك ليلا ونهارا، لن أستسلم”.

وكانت حماس قد أطلقت سراح غريتسوسكي في صفقة التبادل الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا في قطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بالقطاع في 18 مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

ومنذ استئنافها الإبادة، قتلت إسرائيل 1827 فلسطينيا وأصابت 4828 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع، صباح السبت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)