على خطى ترامب.. مرسوم رئاسي في الأرجنتين يقيد الهجرة ويسهل الترحيل

بوينس آيرس: أصدر الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي مرسوما الأربعاء يقيد الهجرة إلى البلاد، في خطوة تتزامن مع القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة.

وفي بلد لطالما افتخر بانفتاحه على المهاجرين، أثارت الإجراءات المفاجئة لميلي وتصريحه بأن “الوافدين الجدد يجلبون الفوضى والاستغلال” انتقادات من خصومه السياسيين، وأطلقت مقارنات مع ترامب.

ورحبت حكومة ميلي بهذه المقارنات مع حليفها الأمريكي المقرب، حيث قال المتحدث باسم الرئاسة مانويل أدورني: “حان الوقت لتكريم تاريخنا وجعل الأرجنتين عظيمة من جديد”.

وينص المرسوم التنفيذي الصادر يوم الأربعاء على تشديد شروط الحصول على الجنسية، إذ يطلب من المهاجرين الإقامة في الأرجنتين بشكل متواصل لمدة عامين، أو القيام باستثمار مالي كبير في البلاد للحصول على جواز سفر أرجنتيني.

كما يتوجب على طالبي الإقامة الدائمة إثبات دخلهم أو امتلاكهم “وسائل كافية”، بالإضافة إلى تقديم سجل جنائي نظيف من بلدانهم الأصلية.

ويسهل المرسوم على الحكومة طرد المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، أو يزورون وثائقهم، أو يرتكبون جرائم بسيطة داخل الأرجنتين. وكانت القوانين السابقة لا تسمح بالترحيل أو رفض الدخول إلا في حال وجود حكم بالسجن يزيد عن ثلاث سنوات.

كما يطلب المرسوم من القضاء تسريع إجراءات المحاكم المختصة بقضايا الهجرة التي غالبا ما تكون طويلة ومعقدة.

