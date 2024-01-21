على خلفية الأزمة مع أثيوبيا.. جلسة مباحثات للسيسي وشيخ محمود في القاهرة

القاهرة- “القدس العربي”:

يعقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جلسة مباحثات اليوم الأحد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن المباحثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

وتأتي زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة، في وقت تصاعد الخلاف مع أثيوبيا، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، أن أديس أبابا وقعت اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، غير المعترف به دوليا، لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر مع إمكانية قاعدة عسكرية فيه.

وهي الخطوة التي رفضتها مصر، واتهمت إثيوبيا بأنها باتت مصدرا لبث الاضطراب في محيطها الإقليمي.

وتسعى أثيوبيا الدولة الحبيسة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، إلى إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر، خاصة أنها تعتمد حاليا على جيبوتي في معظم تجارتها البحرية.

وتشهد العلاقات المصرية الإثيوبية، توترا منذ سنوات على خلفية بناء أديس أبابا لسد النهضة، وتتبادل القاهرة وأديس أبابا الاتهامات بشأن فشل جولات المفاوضات الخاصة بتوقيع اتفاق يتعلق بعمليات ملء وتشغيل السد.

وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من مياه نهر النيل التي تعتمد عليه لتلبية جميع احتياجاتها المائية، فيما ترد أثيوبيا بأن السد لن يؤثر على دول المصب.